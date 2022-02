Criza imigrantilor: Doi din trei germani cred ca Angela Merkel greseste

Doar unul din trei germani crede ca Angela Merkel are dreptate cand spune ca Germania poate face fata azilantilor care intra cu sutele de mii in tara.

Sondajul YouGov, publicat marti, arata ca majoritatea germanilor crede ca sunt prea multi azilanti in tara si ca Angela Merkel greseste, scrie The Local.

56% dintre intervievati cred ca sunt prea multi refugiati in acest moment in Germania si tara nu mai poate prelua altii. Cifra este cu 10 procente mai ridicata decat in urma cu o luna, cand s-a facut acelasi sondaj, releva sursa citata.

In acelasi timp, doar 19% cred ca tara poate continua sa preia refugiati, in scadere de la 28% in urma cu o luna.

Sondajul releva si scaderea increderii in afirmatiile cancelarului german Angela Merkel, potrivit carora tara poate face fata fluxului de imigranti. Doar 32% dintre repondenti sunt de acord cu Merkel, in scadere de la 43% la inceputul lui septembrie.

Merkel nu sta deloc bine in sondaje. Potrivit unui alt sondaj, unul din trei germani ii doreste demisia din cauza politicii fata de imigranti.

Proportia persoanelor in favoarea demisiei sefei guvernului german a fost deosebit de mare printre sustinatorii partidului eurosceptic de dreapta Alternativa pentru Germania (86%), formatiunii liberale FDP (39%) si celei de stanga Die Linke (38%).

Ideea a avut mai putini sustinatori in randul alegatorilor partidelor la guvernare Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si Uniunea Crestin-Sociala (CSU) -14%, ai partenerului de coalitie Partidul Social Democrat - 30% si ai Verzilor - 20%.

Circa 77% dintre sustinatorii CDU/CSU se opun ideii privind demisia cancelarului Angela Merkel.

