Germania a pierdut 130.000 de refugiati: Nimeni nu stie unde sunt

Datele oficiale din Germania arata ca 130.000 de solicitanti de azil pur si simplu au disparut anul trecut, dupa ce au fost inregistrati in aceasta tara.

In Germania, peste un milion de refugiati au fost inregistrati in total anul trecut, insa autoritatile au recunoscut ca 13% dintre cei care au solicitat azil nu au mai ajuns la adapostul unde fusesera repartizati, relateaza The Independent.

Asta inseamna ca oficialii nu stiu unde se afla cei 130.000 de oameni. Ministerul german de Interne a sugerat ca este posibil ca unii sa fi "intrat in ilegalitate" sau sa fi plecat in alte tari. Anterior, autoritatile germane au afirmat ca s-ar putea ca imigrantii sa fi mers in alte orase din tara, pentru a locui cu rude aflate deja acolo.

Cifrele au fost prezentate de publicatia germana Suddeutsche Zeitung, dupa ce Partidul de Stanga a adresat Parlamentului o solicitare oficiala in acest sens.

Dezvaluirile arata cat de dificil este pentru oficiali sa faca o estimare cat mai corecta a numarului de refugiati prezenti pe teritoriul tarii si sa stie cu exactitate unde se afla.

