Germania e din ce in ce mai dura: Ameninta imigrantii ca le taie ajutoarele sociale

Imigrantii din Germania trebuie sa se integreze in societate, in caz contrar riscand taierea ajutoarelor sociale, a atras luni atentia ministrul german al Muncii, Andrea Nahles, intr-un mesaj care ar putea semnala o inasprire a raspunsului guvernului condus de cancelarul Angela Merkel la criza refugiatilor.

"Toti cei care vin aici cautand protectie si dorind sa inceapa o noua viata trebuie sa respecte regulile si valorile noastre", a scris ministrul Muncii intr-un editorial aparut in editia de luni a cotidianului Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Guvernul "va taia ajutoarele celor care lasa de inteles ca nu vor sa se integreze", a scris Andrea Nahles.

Ministrul a mai precizat ca invatarea limbii germane este un factor-cheie in eforturile imigrantilor si refugiatilor de a se integra in societate, alaturi de munca si de abilitatea de a trai independent, fara sprijinul reprezentat de ajutoarele sociale.

Peste un milion de solicitanti de azil au ajuns in Germania anul trecut, punand sub presiune sistemul de primire si resursele autoritatilor regionale, relateaza DPA.

Totusi, Andrea Nahles a mai subliniat ca atentia nu trebuie sa se concentreze doar pe nou-veniti, sustinand ca peste un milion de persoane nu au loc de munca de mult timp in Germania si merita de asemenea ajutoare sociale.

Politica usilor deschise a cancelarului Merkel privind imigrantii si refugiatii a fost supusa recent unei presiuni enorme, in contextul in care propria sa coalitie cere limitarea numarului de sosiri.

Ads