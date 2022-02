Germania si Grecia au ajuns la o intelegere privind deportarea imigrantilor

Germania a ajuns la un acord cu Grecia pentru a expulza imigrantii extracomunitari chiar daca acestia au primit deja dreptul la azil acolo, a anuntat vineri Ministerul german de Externe.

Saptamana trecuta, Germania si Spania au ajuns la o intelegere similara. Ambele acorduri au fost facute in urma unei dispute interna intre cancelarul german Angela Merkel si partidul bavarez Uniunea Crestin-Sociala (CSU), relateaza site-ul agentiei Reuters.

"Semnarea unui acord administrativ cu Grecia reprezinta un pas inainte catre mai multe conditii privind politica de migrare in Europa", a declarat ministrul german de Externe Horst Seehofer intr-un comunicat.

Purtatoarea de cuvant al Ministerului, Eleonore Petermann, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca acordul cu Grecia, precum cel cu Spania, va permite Germaniei sa trimita inapoi imigranti in 48 de ore.

Petermann a mai informat ca Germania poarta negocieri "foarte avansate" pentru a ajunge la o intelegere similara cu Guvernul italian.

In luna iulie, Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si filiala sa bavareza, Uniunea Crestin-Sociala (CSU) au ajuns la un compromis privind imigratia, ce prevede crearea de centre de tranzit in Germania pentru deportarea azilantilor in tarile in care au fost inregistrati initial.

