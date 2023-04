Guvernul german a pierdut urma a 600.000 de refugiati. Si asta nu e tot

Mai bine de jumatate dintre refugiatii sositi in Germania de cand a pornit criza imigrantilor sunt de negasit, recunoaste guvernul german. Oficialitatile de la Berlin spun ca o parte dintre acestia ar putea calatori prin Europa, folosind multiple identitati.

Germania a primit pana la finele anului trecut 1,1 milioane de azilanti, insa peste jumatate sunt de negasit, in parte din cauza intarzierilor in procesarea solicitarilor de azil, informeaza Daily Mail. In plus, despre acestia nu se stie prea mult, in afara de tara de origine.

Criza imigrantilor dezbina vechii aliati: Austria a infuriat Germania

Ministerul german de Interne recunoaste si ca e posibil ca mare parte dintre refugiatii a caror urma s-a pierdut sa fie in oricare tara din UE.

O alta explicatie pentru care cifrele pur si simplu nu se potrivesc ar putea fi aceea ca refugiatii sa nu fi existat de la bun inceput, fiind stiut faptul ca unii solicitanti de azil au aplicat de mai multe ori, incercand astfel sa-si sporeasca sansele de a ajunge in orasul dorit. Cei mai multi vor sa ajunga in orase mari sau in unele pe care le cunosc ori unde au rude. Insa orase precum Berlinul nu preiau decat 5% dintre refugiati.

In plus, in centrele in care au fost trimisi, in care asteapta raspunsul la cererile de azil, s-au gasit persoane care au asupra lor nu doar doua acte de indentitate, ci chiar patru sau cinci.

Trista realitate

Nu e singura problema cu care se confrunta Germania in ceea ce priveste refugiatii. Vicecancelarul german Sigmar Gabriel a spus recent lucrurilor pe nume, acesta afirmand raspicat ca "80% dintre refugiati nu au niciun fel de calificare" si ca multi dintre ei sunt analfabeti, informeaza The American Interest. In plus, cei mai multi nici nu vor sa obtina vreo pregatire profesionala, pentru ca au alte prioritati.

Acestia isi doresc sa faca rapid bani, adesea pentru a-i trimite in tarile de origine sau pentru a-i plati pe cei care i-au ajutat sa ia drumul Europei, carora le sunt datori.