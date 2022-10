In Germania traiesc peste 500 de militanti islamici capabili sa comita atacuri

Ministrul de Interne, Thomas de Maiziere, a avertizat ca in Germania traiesc peste 500 de militanti islamici care ar fi capabili sa comita atacuri pe cont propriu sau ca membri ai unor "echipe de comando".

"Persoanele potential periculoase sunt acelea in cazul carora anumite fapte justifica supozitia (autoritatilor) ca vor comite delicte cu motivatie politica de importanta considerabila. Niciodata in trecut aceasta cifra - de peste 520 de indivizi - nu a fost atat de ridicata", a explicat ministrul intr-un interviu publicat sambata de Bild.

De Maiziere a adaugat ca islamistilor potential periculosi li se adauga alte 360 de persoane considerate "relevante".

"Se misca in cercul islamistilor potential periculosi si sunt dispusi sa sprijine sau sa ajute logistic la pregatirea unor delicte cu motivatie politica", a precizat el.

La sfarsitul lunii mai, Biroul Federal pentru Anchete Penale (BKA) avea inregistrati 497 de potentiali teroristi islamisti pe intreg teritoriul german, plus 339 de "persoane relevante".

Ministrul german a mai avertizat ca amenintarea terorista provine atat de la "comandouri care vin din afara tarii", precum si de la "lupi singuratici si fanatici proveniti din Germania, radicalizati prin intermediul propagandei islamiste pe internet sau cu ajutorul predicatorilor radicali".

"Echipele de comando sunt aduse in secret in Europa si isi pregatesc actiunile fara sa fie observate. Am vazut acest lucru in cazul atacurilor din Paris si Bruxelles. Dar este chiar mai dificil sa fie deconspirati lupii singuratici fanatici. Din pacate, exista un pericol real si prezent in ceea ce priveste ambele amenintari", a spus De Maiziere.

Ministrul german a mai adaugat ca autoritatile din domeniul securitatii fac tot ceea ce este posibil pentru a-i monitoriza pe "potentialii teroristi" si a amintit ca in acest an au avut loc mai multe investigatii si arestari.

In pofida eforturilor lor, a avertizat De Maiziere, "autoritatile presupun ca exista in continuare in libertate in Germania lupi singuratici" pregatiti sa comita atacuri teroriste.

Recent mai multe atacuri au ingrozit Germania, cel mai grav fiind cel dintr-un mall din Munchen.