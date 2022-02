Peste 3.500 de atacuri impotriva refugiatilor au avut loc in Germania, anul trecut

Fortele de securitate au inregistrat, in 2016, in Germania, 3.533 de atacuri la adresa refugiatilor si a centrelor de primire a solicitantilor de azil, media fiind de aproape 10 atacuri pe zi.

Agresiunile s-au soldat cu ranirea a 560 de persoane, dintre care 43 erau minori, potrivit datelor difuzate duminica de Ministerul de Interne german si preluate de grupul media Funke, transmite EFE.

In afara acestor cifre, incluse intr-un raspuns scris adresat grupului parlamentar Die Linke (Stanga), Ministerul de Interne german a mai contabilizat 217 atacuri la adresa unor voluntari si a unor organizatii neguvernamentale care ofera asistenta refugiatilor.

Din cele 3.533 de atacuri asupra refugiatilor, 2.545 au avut loc in afara centrelor de primire, in timp ce aceste centre au fost tinta a 988 de atacuri, o cifra ceva mai scazuta comparativ cu anul 2015, cand s-au inregistrat 1.031 de astfel de atacuri.

Potrivit bilantului anual realizat de Ministerul de Interne de la Berlin, in 2016, Germania a primit 280.000 de solicitanti de azil, ceea ce reprezinta o scadere cu 68% comparativ cu anul 2015, cand in tara au sosit 890.000 de oameni in cautare de refugiu.

