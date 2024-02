Val fara precedent de agresiuni sexuale in Germania: Nemtii ies in strada

Sute de persoane au protestat in orasul german Koln, dupa un val de atacuri sexuale si jafuri comise de grupuri de barbati de origine araba si nord-africana, in ajunul Anului Nou.

Unii dintre protestatari au purtat pancarte prin care ii cereau cancelarului Angela Merkel sa intervina, scrie BBC.

Refugiati in Germania: Val fara precedent de agresiuni sexuale comise de 1.000 de barbati

Merkel si-a exprimat deja indignarea fata de "atacurile dezgustatoare" la adresa femeilor din Koln si a aratat ca trebuie facut totul pentru a fi gasiti responsabilii.

Dimensiunea atacurilor, in care au fost implicate grupuri de barbati tineri bauti si agresivi, a socat tara. Incidentele survin pe fondul unei ample dezbateri in Germania despre refugiatii si imigrantii care au patruns in tara in numar record in anul care a trecut.

Val fara precedent de agresiuni sexuale in Germania: Oficialii au gasit pe cine sa dea vina

Femeile din Koln au depus cel putin 90 de plangeri la politie si sustin ca au fost agresate sexual de grupuri de barbati aflati in piata principala a orasului, intre gara si catedrala. Cel putin o femeie a fost violata.

Atacuri similare, dar la scara mai mica, au fost comise si in orasele Hamburg si Stuttgart.

Marturiile cutremuratoare ale unor tinere agresate sexual in Germania: Fetele erau fugarite ca vitele. A fost un cosmar

Aproape 300 de persoane, majoritatea femei, au demonstrat impotriva violentelor la locul unde s-au petrecut atacurile, marti seara.

Seful politiei locale, Wolfgang Albers, a declarat ca deocamdata nu a fost arestata nicio persoana in legatura cu atacurile din ajunul Anului Nou.