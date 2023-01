Djuvara: Populatia Europei se va schimba. Spun bogdaproste ca nu mai apuc sa vad aceasta calamitate

Musulmanii prezinta cea mai mare primejdie pentru omenire pentru ca vor sa impuna credinta lor lumii intregi, considera istoricul Neagu Djuvara.

"Musulmanii prezinta o primejdie. E cea mai mare primejdie, pentru ca au de gand sa impuna credinta lor omenirii intregi. Asa ca sunt un pericol. Ca peste tot unde intra, nu intra ca sa se asimilieze cu locul de acolo, ci ca sa manance tara aceea! In sensul asta sunt foarte pesimist pentru viitor", a declarat istoricul, sambata seara, la B1Tv.

In opinia sa, aceste miscari populare nu pot fi oprite. Neagu Djuvara spune ca este foarte pesimist si compara ceea ce se intampla in acest moment cu valul de imigranti cu ceea ce s-a intamplat in Evul Mediu dupa caderea Romei.

"Nu poti sa stopezi miscarile astea populare! E ca si cum ai face un mal de pamant si valul apei il distruge! Eu sunt foarte pesimist. Intra un val de populatii, dar este mai grav decat ce s-a intamplat in Evul Mediu dupa caderea Romei. De ce? Pentru ca populatiile care au intrat peste Imperiul Roman erau, totusi, din aceeasi familie. Ori, in momentul de fata, astia care ne invadeaza, care navalesc peste Europa, sunt cu totul alte natii. Sunt arabi, turci, sunt kirkizi! Lifte pagane!", subliniaza Djuvara.

Istoricul considera ca populatia Europei se va schimba si afirma ca se bucura ca mai are putin de trait pentru a nu vedea aceasta calamitate.

"Se schimba populatia Europei! Peste o suta sau doua de ani, cei care vor fi locuitorii Frantei, Germaniei sau Angliei vor fi complet diferiti de cei de astazi! Si asta ma ingrozeste, incat spun bogdaproste ca nu mai am decat un an sau doi de trait, la 99 de ani, sa nu mai vad aceasta calamitate. Adica sa vad Europa pe jumatate turca..., poate si chineza, trebuie sa stiti ca si aici e un pericol mare, cred. Una din marile primejdii pe care le traieste Europa acum este, incet-incet, cum spun nemtii, navalirea chinezilor", a afirmat istoricul.

