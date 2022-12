Europarlamentar roman: UE n-a facut ce trebuia in criza imigrantilor, existau informatii - care era solutia

Europarlamentarul PNL Marian-Jean Marinescu este de parere ca oficialii Uniunii Europene nu au facut "ce trebuia" in cazul crizei imigrantilor, inca de la plecarea acestora din Siria.

"UE n-a facut ce trebuia de la bun inceput. Existau informatii de cateva luni ca refugiatii din taberele din jurul Siriei vor sa plece. Solutia ar fi fost sa se blocheze navele la mal.

Era necesara o Rezolutie ONU care sa trimita nave in apele internationale, iar acestea sa blocheze navele cu refugiati, in primul rand pentru salvarea vietilor, in al doilea rand pentru prevenirea acestei crize.

Nu s-a facut nimic nici pentru blocarea Statului Islamic. De unde au arme (membrii Statului Islamic - n.red.)? Ok, vand petrol, dar cine il cumpara?", a spus Marinescu, in cadrul unei intalniri cu jurnalistii la Parlamentul European, transmite corespondentul Ziare.com.

Totodata vicepresedintele grupului PPE este de parere ca "cineva profita" din criza refugiatilor, lasand sa se inteleaga ca ar putea fi vorba despre Rusia.

"Aceasta plecare pe acelasi traseu, cu telefoane, cu abonamente... Oamenii acestia pleaca din tabere de refugiati, ma intreb cine le plateste abonamentele. De exemplu, Rusia poate profita, pe Rusia o ajuta o criza in Europa. Cum stii traseul, cum stii sa nu te duci in Danemarca, unde au injumatatit ajutoarele, ci sa te duci in Suedia? Cineva profita de aceasta criza. Repet, este o opinie personala", a mai precizat eurodeputatul roman.

