Presedintele Klaus Iohannis a declarat, dupa Consiliul European extraordinar informal de la Bruxelles, ca Romania va contribui cu 300.000 de euro in urmatorii trei ani la Programul Alimentar Mondial pentru ajutorarea refugiatilor din taberele aflate in preajma zonelor de conflict.

Iohannis a afirmat ca, in ceea ce priveste tema migratiei, reuniunea de la Bruxelles a fost "probabil cea mai buna intalnire de pana acum, in care s-au discutat problemele de fond, o abordare foarte constructiva".

Presedintele a mentionat ca, in alocutiunea pe care a avut-o, a incercat sa enumere "tematicile care ne-au preocupat de toti".

"In primul rand, este evident ca, daca vrem sa gestionam eficient fenomenul migratiei, trebuie sa mergem la cauza acestui fenomen, adica in zonele de criza, de exemplu, dar nu singura, zona Siria. Si trebuie sa incercam sa intervenim acolo pentru a termina conflictul si pentru a reinstaura pacea in zona.

Acest lucru este destul de dificil si Uniunea Europeana, singura, cu certitudine nu poate sa faca acest lucru, dar poate contribui la acest lucru", a spus Iohannis.

"O a doua tema pe care am reiterat-o este importanta care trebuie acordata zonelor sigure din jurul zonei de criza, de exemplu tarilor precum Iordania, Liban sau Turcia, unde se gasesc un numar foarte important de refugiati. Orice sprijin dat acestor tari da un rezultat mult mai consistent si mult mai rapid decat un sprijin acordat refugiatilor care au ajuns deja pana in Europa.

In acest context, a fost reluata rugamintea din partea Inaltului Reprezentant si a presedintiei Consiliului de a veni cu un ajutor substantial pentru Programul Alimentar Mondial, care se ocupa foarte mult de refugiatii care se afla in aceste tabere care inconjoara zonele de conflict", a spus Iohannis.

Presedintele a precizat ca Romania a decis sa aloce 300.000 de euro, pentru urmatorii trei ani, aceasta suma reprezentand "un multiplu al sumei care a fost pana acum alocata de Romania pentru acest scop".

"Este clar ca trebuie intarita frontiera externa a Uniunii Europene, am reluat acest lucru si am subliniat ca, in afara de aceasta chestiune, unde probabil va fi nevoie si de actiuni coordonate ale Uniunii, nu numai ale statelor membre, este nevoie sa combatem acele retele care se ocupa cu migrantii, cu refugiatii care vor sa treaca dintr-o tara in alta, practic traficantii de refugiati", a adaugat Iohannis.

Nu in ultimul rand, in sedinta Consiliului European extraordinar informal s-a discutat si despre centrele unde refugiatii vor fi inregistrati si unde vor putea sta o anumita perioada de timp, "asa numitele hot spots".

"Aici mi-am permis sa fac propunerea sa judecam impreuna daca nu ar fi eficient ca aceste hot spots sa devina centre europene, fiindca problema nu este una nationala a tarii unde ajung refugiatii, ci este evident o problema europeana", a spus Iohannis, precizand ca propunerea a fost "foarte bine primita" si reluata si de alti participanti.