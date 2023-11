Sorin Ionita (EFOR): Nu exista solutii pentru criza imigrantilor, sa chibzuim mai mult inainte de a vorbi Interviu

Liderii politici nu stiu ce e de facut in cazul crizei imigrantilor si, in general, solutie nu prea exista, spune Sorin Ionita, presedintele Expert Forum (EFOR), care este de parere ca ne vom confrunta cu aceasta realitate mult timp de acum inainte.

Intr-un interviu acordat Ziare.com, Sorin Ionita remarca nivelul foarte scazut al discutiilor pe acest subiect in societatea romaneasca, unde au inceput sa se propage diverse teme xenofobe, si afirma ca presedintele Klaus Iohannis ar putea iesi public, desi Romania inca nu este afectata de aceasta criza, dar ca "sa le dea romanilor un mesaj ca e cazul sa fie mai putin isterici, mai putin egoisti si sa chibzuiasca mai mult inainte de a vorbi", mai ales ca Romania este stat membru UE si va trebui sa dea dovada de responsabilitate in cazul care se vor lua anumite decizii.

Putea fi anticipata, prevenita aceasta criza? Se puteau lua anumite masuri inainte sa se ajunga in situatia actuala?

Nu prea ai cum sa prevezi genul asta de crize, desi ceva fierbea acolo. Iar Uniunea Europeana e o confederatie complicata de 28 de state, in care luarea unei decizii este dificila.

Lucrurile fierbeau de cativa ani dar nu, nu aveam ce sa facem dinainte.

Si nu prea vad o solutie nici acum, ceea ce e inconfortabil. Raspunsul la intrebarea "Ce e de facut?" este un raspuns de care politicienii se feresc ca de foc. Niciunul n-o sa spuna: "Habar nu am ce e de facut" sau ca, in general, nu prea e nimic de facut. Dar eu cred ca asta e realitatea si nu vad o solutie clara. Ne vom tari inainte cu carpeli, iar cine pretinde altfel vorbeste pentru galerie, adica fara mare responsabilitate.

Refugiatii in drum spre Vest

Si totusi s-au propus anumite masuri. Ungaria a inaltat garduri la granita cu Serbia, iar in unele locuri imigrantii au fost intampinati cu gaze lacrimogene. De asemenea, presedintele ceh Milos Zeman s-a aratat dispus sa trimita soldati sa protejeze granita.

Bun, politicieni iresponsabili si populisti exista, eu ma refer la discutiile serioase. Vad ca foarte multa lume sugereaza, direct sau indirect, ca nu avem leadership in Europa si ca ar trebui sa facem ceva, pentru ca daca am avea leadership, am face. Dar, niciodata nu se da un exemplu de ce anume s-ar putea face. Nimeni nu sugereaza un proiect de solutie, in cativa pasi.

Se enunta generalitati de genul "Sa ii oprim la sursa, sa nu mai vina de acolo", desi multi dintre cei care comenteaza astfel nici nu stiu cine sunt acesti refugiati, de unde vin. Ii amesteca pe imigrantii economici, care sunt si vor fi (si trebuie vazut de ce s-au accelerat fluxurile astea, daca s-au accelerat), cu refugiatii de razboi din Siria etc.

Sigur ca refugiatii de razboi ar trebui tratati altfel decat cei economici, dar cum faci asta in practica? Pentru ca teoria toata lumea o accepta. Cum ii separi, cum ii identifici? "Dupa vorba, dupa port"? Cum faci un mecanism birocratic? Cum ii separi pe unii de ceilalti cand lumea vine si da navala peste gard? Sa pui trupele sa traga in ei?! Eu nu cred ca cineva ia in considerare o astfel de posibilitate.

Cum poate fi intarita granita din Grecia, cu ce? Pentru ca spatiul Schengen este un spatiu foarte bine protejat in care e foarte greu sa intri in momentul de fata, teoretic vorbind. Deci, ce reguli suplimentare sa mai introduci?

In concluzie, opinia mea, impopulara si pe care nimeni nu are curajul sa o spuna, este: Habar n-avem ce e de facut si, in general, solutie nu prea exista. Asa ca ne vom confrunta cu aceasta realitate mult timp de acum inainte. Si speram ca poate se rezolva natural criza, adica inceteaza razboiul, se face un acord cu Turcia sa ii mai tina la ea, unde, de altfel, stau de cativa ani, in niste tabere de refugiati. Dar sa ii tii in tabere in Turcia e o rezolvare?

Principiul geamului spart

Romania ar trebui sa faca ceva?

Nimeni nu stie cum evolueaza realitatea. Nefiind in spatiul Schengen, ca si Bulgaria, Romania e un pic mai ferita. Nu suntem nici macar tara de tranzit, ca Macedonia si Serbia, care nici macar nu sunt in UE. Asa ca, daca sirienii nu vor vrea sa fuga in Ucraina, de exemplu, s-ar putea sa nu fim foarte afectati. Insa problema e foarte serioasa din alt punct de vedere.

Constatam o deriva si o scadere a nivelului de discutie in Romania teribila. Apar toti rinocerii care incep sa propage tot felul de teme xenofobe, chiar si antimusulmane, cu tot felul de gesticulatii aiurea in public. Exista un strat profund de primitivism in opinia publica, atat in popor cat si in reprezentantii sai politici, la care nu te-ai fi asteptat in conditiile in care nici macar nu suntem afectati de criza asta, o vedem la televizor.

Noi suntem in UE si daca se va face o politica comuna, va trebui sa participam la impartirea acestei sarcini - sa preluam din refugiati, din cei care se va decide ca trebuie sa ramana in Europa, pentru ca sunt refugiati reali. Or, incep sa am dubii legate de maturizarea corpului politic romanesc, si cu alegatori, si cu alesi.

Cei patru barbati retinuti in Ungaria pentru moartea a 71 de imigranti au primit mandat de arestare pentru 30 de zile

Inca patru romani retinuti pentru trafic cu imigranti in Ungaria

In acest context european complicat, vi se pare normala lipsa de reactie a presedintelui Klaus Iohannis?

E stilul lui personal sa stea mai retras. A facut-o in multe alte ocazii in care eu cred ca era mai urgent sa intervina. Si nici nu vad ce ar putea sa spuna, poate, doar, sa dea un mesaj public in sensul a ceea ce am spus eu mai inainte.

Sa le dea romanilor un mesaj ca e cazul sa fie mai putin isterici, mai putin egoisti si sa chibzuiasca mai mult inainte de a vorbi. Si poate incepe chiar cu colegii sai din politica, sa le spuna acest lucru, desi nu imi fac mari sperante, pentru ca deriva populista e normala, o vedem in toata Europa in momente ca astea.

Poate ar fi bine ca presedintele sa iasa si sa spuna ca avem o responsabilitate in Europa, nu putem sa dam navala numai la fonduri, ci cand se pune o problema ca cea de fata trebuie sa participam.

