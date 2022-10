Cum se apara Norvegia de migranti: Ridica un gard de otel la granita cu Rusia

Norvegia ridica un gard de otel la un post de la granita sa arctica indepartata cu Rusia, ca urmare a unui aflux de migranti anul trecut.

Aceasta actiune a provocat manie din partea organizatiilor pentru drepturile refugiatilor, dar si temeri ca legaturile transfrontaliere cu fostul inamic din timpul Razboiului Rece ar putea avea de suferit.

Guvernul norvegian a indicat ca o noua poarta si un nou gard, lung de circa 200 de metri si inalt de 3,5 metri, care se intinde de la punctul de frontiera Storskog, sunt necesare pentru intarirea securitatii la avanpostul de nord al zonei Schengen.

Timp de decenii, nordicii s-au bucurat de reputatia de a fi un adapost de incredere pentru solicitantii de azil. Dar ridicarea gardului la un post de frontiera, pe unde circa 5.500 de migranti, in majoritate sirieni, au intrat in Norvegia anul trecut, reflecta o schimbare mai larga de atitudine a opiniei publice impotriva refugiatilor.

Aceasta se constata si in Suedia - vecina cu Norvegia - ce era prezentata candva drept "o superputere umanitara", dar care introduce controale la frontiera in acest an si care a inasprit regulile de azil.

Organizatii pentru refugiati si unii politicieni din opozitie spun ca gardul Norvegiei va descuraja persoanele care fug din cauza persecutiei si ca el reprezinta un ecou nedorit al Razboiului Rece intr-o regiune unde relatiile au inflorit in general de la destramarea in 1991 a fostei URSS.

Gardul va fi ridicat in urmatoarele saptamani, inainte de instalarea iernii geroase, pentru a face mai dificila patrunderea in Norvegia prin padure. Muncitorii au efectuat pana in prezent unele lucrari pregatitoare, degajand terenul de barierele din lemn vechi pentru a tine sub control turmele de reni.

"Poarta si gardul sunt masuri responsabile", a declarat pentru Reuters adjunctul ministrului norvegian de Justitie, Ove Vanebo, aparand demersul autoritatilor.

De la afluxul de migranti de anul trecut, atat Moscova, cat si Oslo au combatut "ruta arctica", pe care refugiati o considera mai putin riscanta decat traversarea Marii Mediteranei la bordul unor ambarcatiuni,

In acest an, nimeni nu a cerut azil pana in prezent via frontiera nordica, potrivit Directoratului norvegian pentru migratie.

Rusia mentine inca un gard lung de 196 de km la frontiera sa cu Norvegia, tara membra a NATO, gard aflat uneori la cativa km distanta de linia de demarcatie. Moscova nu s-a plans in legatura cu planurile Norvegiei de construire a unui gard.

