O fetita de 7 ani a murit dupa ce a fost tinuta intr-un centru pentru migranti din SUA

O fetita de 7 ani din Guatemala, care a trecut ilegal granita in Statele Unite alaturi de tatal sau, a murit dupa ce a fost retinuta de autoritatile vamale si de protectie a frontierelor din SUA si plasata intr-un centru pentru migranti.

Fetita, care a ajuns in Statele Unite saptamana trecuta cu un grup de migranti, a murit din cauza deshidratarii si a socului, scrie BBC care citeaza Washington Post.

Agentia de stiri AP mentioneaza, citand oficiali, ca fetita nu bause apa si nu mancase de cateva zile.

Mii de migranti au venit din America Centrala la granita cu SUA. Acestia spun ca fug de persecutia, saracia si violenta din tarile lor de origine, precum Guatemala, Honduras sau El Salvador.

Majoritatea sustine ca scopul este de a se stabili in Statele Unite, in ciuda avertizarilor transmise de oficiali americani, potrivit carora orice persoana prinsa ca intra ilegal in tara va fi arestata si deportata.

Pana in prezent, niciun oficial nu a emis vreo declaratie privind decesul fetitei de 7 ani. Miercuri, Washington Post relata ca fetita a suferit convulsii dupa ce a fost inchisa tot weekendul alaturi de tatal ei. Ulterior, a fost transportata cu un elicopter la spitalul de copii din El Paso.

In mai putin de 24 de ore de la internare, fetita a intrat in stop cardiac si a murit.

Tensiunile au crescut la granita dintre SUA si Mexic, dupa ce in ultimele saptamani au ajuns aici aproximativ 7.500 de migranti. Luna trecuta, agentii de frontiera au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea de migranti, chiar daca printre ei se aflau si copii care incercau sa treaca granita. Agentii au sustinut ca au fost loviti cu pietre.

Totusi, criticii acuza Administratia Trump de un "raspuns draconic", in timp ce Mexicul a cerut investigarea incidentului.

Migrantii au inceput sa vina in grupuri mari, de la mai bine de 4.000 de km, din America Centrala. Printre acestea, se afla si numeroase familii cu copii mici.

Donald Trump a promis sa tina fiecare migrant pe partea mexicana a frontierei, pana cand instantele decid asupra cazurilor, ceea ce inseamna ca unii se confrunta cu o lunga asteptare. Astfel, acestia sunt tinuti in adaposturi temporare in orasele mexicane Tijuana si Mexicali.

Vezi si Donald Trump tine copiii imigrantilor in custi. Unii au stat cate 20 intr-o celula

A.D.

