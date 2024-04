Turcia ne minte? Gazduieste mult mai putini refugiati decat pretinde, dar vrea bani mai multi

Un articol de presa a starnit o noua controversa legata de Turcia si cati refugiati sirieni sunt acolo in acest moment. Potrivit unor voluntari care se ocupa cu ajutorarea imigrantilor din Turcia, numarul acestora este mult mai mic decat cel declarat de autoritati.

Conform statisticilor oficiale ale Guvernului de la Ankara, in Turcia s-ar afla in acest moment 2,7 milioane de imigranti din Siria.

Un articol aparut intr-o revista online, scris de un actual si un fost voluntar pentru ajutorarea refugiatilor, sustine ca dintre cei inregistrati ca traiesc in Turcia unii ar fi plecat deja in tari din Uniunea Europeana, in timp ce altii ar fi fost inregistrati de mai multe ori, relateaza The Independent.

Intrebari despre numarul real al transfugilor din Turcia au fost ridicate intr-un articol publicat pe site-ul The Balkanist, cu titlul "Disparitia misterioasa a refugiatilor din Turcia".

In material sunt prezentate cifre care arata ca aproximativ 880.000 de imigranti au ajuns in Grecia anul trecut, dupa ce au plecat din Turcia si au traversat marea.

In aceeasi perioada, numarul sirienilor care traiesc in Turcia a crescut de la 1,5 milioane la 2,5 milioane, potrivit statisticilor guvernamentale. In prezent, Ankara sustine ca pe teritoriul Turciei se afla 2,7 milioane de refugiati sirieni.

Pentru ca cifrele sa fie corecte, scriu autorii articolului, inseamna ca 80.000 de transfugi ar fi trebuit sa intre din Siria in Turcia, in fiecare luna a anului trecut, excluzand toate persoanele care au mers direct in tari membre UE.

Totusi, din luna martie a anului trecut, sirienilor le este mult mai greu sa treaca granita in Turcia, intrucat numeroase segmente ale frontierei au fost inchise.

In articol se mai precizeaza ca numarul sirienilor care locuiesc in tabere ale guvernului turc a crescut foarte putin in 2015, de la 230.000 la 270.000.

Autorii avertizeaza ca cifrele furnizate de Turcia sunt acceptate ca atare de organizatiile de caritate si de alte guverne, cand aceste statistici ar trebui, de fapt, privite cu o mai mare atentie, mai ales cand se poarta negocieri importante la Bruxelles pe baza lor.

Un oficial turc nici nu a negat, nici nu a confirmat ca numarul sirienilor din Turcia ar putea fi supraestimat, mentionand insa ca "e greu de spus".

"Nu stim ca 100% din sirienii aflati in prezent in Turcia sunt inregistrati, desi autoritatile fac eforturi foarte mari sa inregistreze pe toata lumea. In acelasi timp, nu este clar cati oameni au plecat - cati s-au inecat sau au ajuns in Europa", a declarat acesta.

Acuzatiile au aparut in contextul in care Ankara a negociat saptamana aceasta cu oficialii de la Bruxelles detaliile finale ale unui acord menit sa diminueze fluxul de refugiati care intra in UE.

In schimbul eforturilor facute in acest sens, Turcia si-a dublat pretentiile financiare pentru criza imigrantilor ilegali, de la trei la sase miliarde de euro.