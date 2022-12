Ce a patit o angajata a unei televiziuni din Ungaria dupa ce a lovit imigranti (Video)

Foto: Facebook/Petra Laszlo - Shame on you

O operatoare a unei televiziuni ungare a fost concediata, marti, dupa ce au aparut imagini cu ea lovind cu piciorul imigranti, inclusiv copii, in timp ce ei fortau un cordon de politie la Roszke in sudul Ungariei.

Imaginile o arata pe Petra Laszo lovind un barbat ce fugea cu un copil si intr-un incident separat lovind cu piciorul un alt copil, relateaza AFP.

Aceste imagini au fost difuzate de N1 TV, un canal online apropiat partidului de extrema-dreapta Jobbik.

"O colega de la N1 TV s-a comportat astazi intr-un mod inacceptabil la punctul de adunare de la Roszke", afirma intr-un comunicat redactorul sef al N1 TV, Szabolcs Kisberk, postat pe pagina de Facebook a canalului.

"Contractul de munca al operatoarei a fost reziliat cu efect imediat de astazi, consideram cazul inchis", precizeaza comunicatul.

Scenele au avut loc in timp ce sute de migranti fortau marti un cordon al politiei ungare in apropiere de frontiera cu Serbia, unde zeci de mii de persoane au trecut granita in ultimele luni.

