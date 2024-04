Invazie de cicade în SUA. În ce se transformă insectele după ce iau o boală cu transmitere sexuală VIDEO

Cicadele, insecte care proliferează la câţiva ani o dată în invazii, au devenit atât de zgomotoase într-un comitat din Carolina de Sud, încât localnicii au sunat la biroul şerifului pentru a întreba de ce se aud sirene sau un vuiet puternic, relatează Associated Press.

Biroul şerifului din comitatul Newberry a transmis marţi, 23 aprilie, un mesaj pe Facebook prin care îi anunţă pe oameni că vuietul pe care îl aud este doar „cântecul” cicadelor: masculii emit aceste sunete pentru a atrage partenerele, după mai mult de un deceniu de inactivitate.

Unii oameni s-au plâns poliţiştilor în legătură cu acest zgomot şi au vrut să ştie despre ce este vorba, a declarat şeriful comitatului Newberry, Lee Foster. Poliţia a primit apeluri telefonice pe parcursul zilei de marţi din mai multe locaţii. Cicadele zgomotoase se deplasau în jurul comitatului, care are 38.000 de locuitori şi se află la 65 de kilometri nord-vest de Columbia.

Miliarde de cicade cu ochi roşii ies periodic din subteran în estul SUA în această lună. Puii care ies la suprafaţă au cicluri de 13 sau 17 ani. Anul acesta, Statele Unite se confruntă cu una dintre cele mai masive apariţii ale acestor insecte din ultimele secole. Unii au numit invazia din subteran „Cicaghedon”.

După ziua de marţi, şeriful Foster înţelege de ce.

„Deşi pentru unii, zgomotul este enervant, ele nu reprezintă un pericol pentru oameni sau animale de companie”, a scris Foster în mesajul către locuitorii din comitatul său. „Din păcate, sunt sunetele naturii”, a adăugat el.

Cicadele nu sunt doar nişte insecte care copleşesc prin numărul lor mare şi zgomotul pe care îl produc. Sunt de-a dreptul nişte ciudăţenii ale naturii.

Aceste insecte au cea mai puternică micţiune din regnul animal, cu fluxuri ce îi fac de-a dreptul de ruşine pe oameni şi elefanţi, scrie Associated Press.

Au un fel de pompe în cap care trag umezeala din rădăcinile copacilor, permiţându-le să se hrănească mai mult de un deceniu sub pământ. Sunt însă salvatoarele omizilor şi sunt răvăşite de o boală cu transmitere sexuală care le transformă în „zombi”.

