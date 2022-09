Vladimir Putin are programat un discurs în plenul Parlamentului rus în cursul zilei de vineri, 30 septembrie. Serviciile militare de informații britanice anticipează că președintele rus va face un anunț important cu aceeastă ocazie.

"Există o posibilitate realistă ca Putin să se folosească de ocazie pentru a anunța oficial aderarea la Federația Rusă a regiunilor ocupate în Ucraina. Referendumurile în curs de desfășurare în aceste teritorii sunt programate să se încheie marți, 27 septembrie.

Liderii Rusiei speră aproape sigur că un anunț cu acest conținut va fi văzut ca o justificare a „operațiunii militare speciale” și va consolida sprijinul patriotic pentru conflict.

Acest obiectiv strategic va fi, însă, cel mai probabil subminat de creșterea conștientizării interne cu privire la recentele eșecuri ale Rusiei pe câmpul de luptă și de neliniștea semnificativă cu privire la mobilizarea parțială anunțată săptămâna trecută", arată sinteza raportului serviciului britanic de informații militare publicată marți, 27 septembrie.

