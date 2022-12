Cel puţin un mort şi opt răniţi la Kiev, în ajunul Anului Nou, în urma unui nou atac rusesc cu rachete asupra Ucrainei VIDEO

Cel puţin o persoană a fost ucisă şi opt sunt rănite, între care un jurnalist japonez, în urma unei serii de explozii care au avut loc sâmbătă, 31 decembrie, în capitala ucraineană Kiev, dar şi în alte oraşe ale ţării, a anunţat primarul Vitali Kliciko.

Corespondenţii Reuters au relatat că au auzit 10 explozii puternice în Kiev, în condiţiile în care Rusia a declanşat sâmbătă, în ajunul Anului Nou, o nouă serie de atacuri cu rachete asupra Ucrainei, deja a doua în decurs de câteva zile.

Primarul Vitali Kliciko a declarat că una dintre persoanele rănite de explozii la Kiev este un jurnalist japonez, care a fost transportat la spital.

A fost lovit un hotel aflat la sud de centrul capitalei, iar o clădire rezidenţială din alt cartier a fost avariată, potrivit administraţiei oraşului.

The aftermath of Russian rocket attack on Kyiv - Presidential Office.

This is a hotel in the city center. pic.twitter.com/EwDfWXw7vq