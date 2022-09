"Ceva incredibil se întâmplă în Harkov!". Avansul armatei ucrainene în ultimele ore depășește toate așteptările VIDEO

Surse multiple specializate în războiul din Ucraina relatează în după-amiaza zilei de miercuri, 7 septembrie, că forțele coordonate de Kiev au recucerit un oraș extrem de important din zona de est a țării, în regiunea Harkov.

Potrivit unei relatări făcute pe Twitter în jurul orei 16.30, "forțele ucrainene au intrat în orașul Shevchenkove. Cele mai grele lupte continuă. Acesta este un avans enorm!", scrie portalul WarMonitor.

Shevchenkove este un orașel important strategic din Harkov, situat la aproximativ 60 de kilometri de granița cu Rusia. Practic avansul făcut în câteva zile în teritoriul reocupat ajunge la câțiva zeci de kilometri.

Precedenta localitate importantă reocupată de Ucraina a fost Balakliya, situată la 40 de kilometri distanță.

The first Ukrainian troops are nearing Shevchenkove. They have taken 30+ km of terrain in a little bit more than 24h. The Russians are in serious trouble if they can’t hold Shevchenkove. pic.twitter.com/k6Abxcdbk0 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 7, 2022

Următoarea potențială țintă, opinează un comentator, ar putea fi Kupiansk, un oraș situat și mai aproape de granița cu Rusia și la câțiva kilometri de regiunea Donbas.

"Dacă în următoarele 48 de ore Ucraina intră în Kupiansk, armata rusă nu va rezista până la sfârșitul anului. Dacă reușesc să-i oprească pe ucraineni înainte de Kupiansk... mai au o șansă să supraviețuiască până în 2023. Dar vor pierde în continuare și, după cum merg lucrurile, înfrângerea va fi dureroasă", arată comentatorul.

Ofensiva din est nu era anticipată de majoritatea specialiștilor când Ucraina a dat semne că începe contraofensiva în sudul țării, în zona Herson. Analizele arată că, cel mai probabil, Ucraina a început să atace în est speculând rapid o decizie tactică a Rusiei de a muta soldați în sud.

Relatările din după-amiaza zilei de miercuri mai indică și faptul că aviața ucraineană a efectuat peste 20 de misiuni cu succes în sprijinul forțelor terestre.

Canalele de Telegram rusești confirmă haosul armatei Kremlinului în Ucraina. Unii militari dau vina pe incompetența ofițerilor, cer o retragere strategică, iar unii chiar cer ca teritoriile reocupate să fie bombardate nuclear.

Ukrainian kids cheer on the Ukrainian Army as its soldiers liberate their village, Yakovenkove in the Kharkiv region, and continues to push forward. All occupied territories will be liberated. pic.twitter.com/kran5QbwE1 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 7, 2022

Și cunoscutul jurnalist de război ucrainean Illia Ponomarenko face afirmații entuziaste despre câștigurile teritoriale ale armatei țării sale. "Ceva incredibil se întâmplă în regiunea Harkov. Da, am subestimat oarecum capacitatea și rezervele ofensive ale armatei ucrainene în acest sector", recunoaște Ponomarenko.

Something incredible is happening in Kharkiv Oblast. Yeah, we somewhat underestimated the Ukrainian military’s offensive capability and reserves in that sector. — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) September 7, 2022

