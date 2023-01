Cum lucrează castorii ca "aliați" ai Ucrainei la granița cu Belarus. "Când îşi construiesc barajele, în mod normal, oamenii le distrug"

Un oficial al Ministerului rus de Externe a declarat vineri că Belarusul ar putea intra în

conflictul din Ucraina, dacă Kievul decide să "invadeze" oricare dintre cele două ţări, în

timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că ţara sa trebuie să "fie

pregătită" la graniţa cu Belarusul. Deocamdată, însă, un atac dinspre această ţară rămâne

improbabil, relatează Reuters.

Rusia s-a folosit de teritoriul Belarusului pentru a-şi lansa invazia în Ucraina, în

februarie 2022, iar din octombrie a desfăşurat trupe în această ţară sub pretextul unor

exerciţii militare comune. Ambele ţări au convenit între timp să îşi intensifice cooperarea

militară, ceea ce a generat temeri că Moscova s-ar putea folosi de aliatul său pentru a lansa

o nouă ofensivă asupra Ucrainei dinspre nord.

Într-un interviu acordat presei de stat de la Moscova, un oficial al Ministerului rus de

Externe, Aleksei Polişciuk, a declarat că exerciţiile comune ale Rusiei cu Belarus sunt

concepute pentru a preveni o escaladare, dar a avertizat că Minskul s-ar putea alătura

conflictului din Ucraina în cazul în care Belarusul sau Rusia ar fi invadate.

"Din punct de vedere juridic, utilizarea forţei militare de către regimul de la Kiev sau

invadarea teritoriului Belarusului sau al Rusiei de către forţele armate ale Ucrainei sunt

motive suficiente pentru un răspuns colectiv", a declarat Polişciuk pentru agenţia de presă

TASS.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat miercuri că ţara sa trebuie să "fie

pregătită" la graniţa cu Belarus, deşi până acum spune că a văzut doar "declaraţii de forţă"

venite dinspre vecinul său nordic. "Înţelegem că, în afară de declaraţii de forţă, nu vedem

nimic puternic acolo, dar cu toate acestea, trebuie să fim pregătiţi atât la graniţă, cât şi

în regiuni", a spus Zelenski, în condiţiile în care Moscova încearcă să îşi relanseze invazia

care se clatină de luni de zile.

Pădurile dese şi mlaştinile înşelătoare din zona de frontieră sunt păzite de brigada de

apărare teritorială Volin, una dintre sutele de unităţi ucrainene recrutate din rândul

localnicilor dispuşi să îşi apere comunităţile. Soldaţii şi ofiţerii din cadrul unităţii au

declarat pentru Reuters că iarna neobişnuit de blândă le-a oferit un avantaj tactic

considerabil.

Joi, pe kilometri întregi în jurul graniţei din nord-vest a Ucrainei cu Belarusul, se

întâlneau râuri revărsate, noroi gros şi câmpuri inundate de apă, ceea ce face ca deocamdată

să rămână puţin probabilă perspectiva unui atac rusesc care să vină de peste graniţă, în

ciuda avertismentelor recente de la Kiev, scrie Reuters.







