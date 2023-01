Cinci variabile care vor influența decisiv războiul din Ucraina: „Există mai multe motive pentru reținerea Chinei, inclusiv comerțul cu SUA”

Generalul australian în rezervă Mick Ryan, reputat strateg militar, a realizat o analiză referitoare la aspectele care vor decide soarta conflagrației din Ucraina.

Ofițerul este de părere că direcția războiului va fi influențată în viitorul apropiat de cinci variabile:

"Variabila 1 este conservarea eficientă a muniției și capacitatea vestului de a crește producția armamentului defensiv. Războiul din Ucraina este primul din ultimele trei decenii care pune la încercare modelele industriale și logistice strategice de apărare care datează din perioada Războiului Rece.

Rata mare a consumului de proiectile de precizie în Ucraina (rachete antiaeriene și antitanc, precum și rachete și rachete de atac la sol) a redus drastic muniția deținută de Ucraina și Rusia, precum și de mulți dintre aliații și partenerii lor.

Unii experți spun că soluția este ca ucrainenii să „lupte ca americanii” și să folosească mai puțină muniție. Având în vedere deficiențele actuale, această strategie face parte din soluție.

Dar chiar și cu utilizarea mai conservatoare a proiectilelor, cantități mari de muniție vor fi necesare Ucrainei în ofensiva pentru a recupera teritoriul ocupat de Rusia. Soluția pe termen mediu este extinderea capacității de producție a industriei de apărare occidentale.

16/ A turning point in 2023 will be reached if the west flings off this unnecessary fear – what @EliotACohen has called ‘baloney realism’ - and gives Ukraine the offensive capability it needs to take back all of its territory. https://t.co/6wDNxLDvJI