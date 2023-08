Panică printre ruși pe malul Niprului. Trupele de asalt ale Ucrainei au debarcat în forță și au dislocat un batalion. "Șapte bărci cu șase până la șapte oameni"

Mai multe surse din zona frontului ucrainean indică faptul că armata ucraineană a reușit să debarce într-o zonă strategică ocupată de ruși pe malul estic al fluviului Nipru.

"Luptătorii noștri au debarcat lângă satul Kozachi Laheri împreună cu forțele speciale GUR, care au alungat soldații Batalionul 1322 rus din pozițiile lor. Acest lucru a făcut posibilă crearea unui bastion pe malul stâng al Niproului.

Luptătorii au ocolit Kozachi Laheri prin sud și și-au continuat înaintarea spre satul Chelburda. Mișcarea ulterioară creează condiții pentru încercuirea unităților inamice", se arată într-un raport al comandamentului ucrainean.

Ukrainian soldiers landed on the left bank of the Dnipro River, causing panic among the occupiers

"Our fighters landed near the village of Kozachi Tabori together with the GUR special forces, who drove the Russian 1322nd Battalion out of their positions. This made it possible to… pic.twitter.com/nISUGPsySA