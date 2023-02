Temeri că Rusia pregătește o ofensivă aeriană masivă împotriva Ucrainei. Avioane de luptă și elicoptere ar fi masate la graniță

Informațiile culese de serviciile secrete occidentale ar indica faptul că Vladimir Putin intenționează să sprijine ofensiva terestră problematică din Ucraina cu ajutor aerian.

Postul de televiziune britanic Sky News a informat, pe 14 februarie, citând o serie de rapoarte ale unor servicii de informații occidentale, că Rusia desfășoară avioane de vânătoare și elicoptere în apropierea graniței cu Ucraina, notează adevarul.ro.

Potrivit serviciilor de informaţii occidentale, Rusia adună avioane în apropierea graniţei cu Ucraina, ceea ce ar reprezenta un indiciu că Moscova se pregăteşte să îşi arunce avioanele şi elicopterele în luptă pentru a sprijini o ofensivă terestră.

Deplasarea forțelor aviatice ruse către granița cu Ucraina este remarcată și de experții de ministerului britnic al apărării. Cu toate acestea, specialiștii britanici nu se arată foarte îngrijorați de perspectiva unui eventual atac aerian masiv operat de Rusia în Ucraina.

"Ratele de ieșire din Rusia (n.r. - ale unor aparate aeriene militare) au crescut în ultima săptămână, după o perioadă mai liniștită. Activitatea aeriană este acum aproximativ în concordanță cu rata medie zilnică observată din vara anului 2022", notează Ministerul Apărării din Marea Britanie, într-o analiză publicată joi, 16 februarie, pe contul de Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 February 2023

Find out more about the UK government's response: https://t.co/oVN5aUDUXM

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BvgPBloC3j