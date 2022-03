Ministrul de Externe al Greciei a anunțat că va conduce personal un convoi umanitar în Mariupol. "Am transmis o notă verbală părții ruse. Am cerut să nu-l obstrucționeze"

Nikos Dendias, ministrul de Externe al Greciei, a transmis marți, 22 martie, că urmează să conducă personal un convoi de ajutoare umanitare în localitatea ucraineană Mariupol.

Potrivit unui mesaj transmis în cadrul unei conferințe de presă, Dendias spune că a vorbit deja cu cele două părți implicate:

"Astăzi (n.r. - marți, 22 martie) am trimis o notă verbală părții ucrainene prin care am cerut facilitarea livrării de ajutor umanitar în Mariupol. Am transmis o altă notă verbală părții ruse, prin care am cerut să nu-l obstrucționeze. Intenționez să însoțesc personal acest convoi", a declarat Nikos Dendias, ministrul de Externe al Greciei.

Today I also sent a note verbale to the Ukrainian side asking for the facilitation of the delivery of humanitarian aid in #Mariupol and another note verbale to the Russian side asking not to obstruct it. I intend to accompany this aid in person. pic.twitter.com/h9VDer03oa