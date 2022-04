Președintele Statelor Unite ale Americii a transmis un mesaj duminică, 24 aprilie, în momentul în care tentativa de invadare a Ucrainei de către Rusia a ajuns în ziua 60.

"La două luni după ce Putin a lansat un atac neprovocat și nejustificat asupra Ucrainei, Kievul rămâne în picioare. Președintele Zelenski și guvernul său ales democratic rămân la putere.

Vom continua să sprijinim ucrainenii în lupta lor pentru a-și apăra patria", a scris Biden pe contul oficial de Twitter.

Two months after Putin launched an unprovoked and unjustified attack on Ukraine, Kyiv still stands. President Zelenskyy and his democratically-elected government remain in power.

We will continue to support Ukrainians in their fight to defend their homeland.