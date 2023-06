Filmul misterios publicat de șeful serviciilor ucrainene de informații: 20 de secunde de tăcere. "Va continua!" VIDEO

Șeful Serviciul de Informații Militare al Ucrainei a publicat un film pe rețelele sociale în după-amiaza zilei de duminică, 11 iunie.

Filmulețul îl prezintă pe Kiril Budanov "tăcând agresiv" timp de 20 de secunde, cât durează imaginile.

Mesajul de final este "Va continua! Planurile iubesc tăcerea".

⚡️Deputy Minister of Defense Hanna Maliar published a video with the head of the MDI Kyrylo Budanov.

"There will be more... Plans love silence," Maliar wrote.

👉 Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/nIuEu0H1RP