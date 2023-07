Bunicul rus luat prizonier în Ucraina: "Ai venit pentru bani?". "Nu, pentru nepoatele mele" VIDEO

Episoade extrem de dure ale războiului provocat de Rusia în Ucraina au loc în această perioadă în sudul și estul țării.

Un astfel de moment a fost filmat cu camera de corp de liderul ucrainean al unei unități de asalt.

Avertisment! Imaginile prezentate online surprind explicit secvențe de luptă în tranșee și corpuri ale soldaților morți.

Imaginile au fost obținute în urma unui asalt al Brigăzii a 3-a de asalt „Datsik” din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei și arată încleștarea în zona unei păduri în care sunt ascunși soldați ruși. Luptele au avut loc recent în vecinătatea orașului Bahmut.

Câțiva prizonieri au fost capturați și au primit primul ajutor. La minutul 3 al filmării, un soldat ucrainean din brigada „Datsik” aproape că-și pierde viața în timp ce încearcă să ajute un soldat rus rănit. Acesta s-a aruncat în aer cu o grenadă, refuzând să se predea.

❗️Excplicit combat footage warning.

Footage from a bodycam belonging to a Ukrainian 3rd Assault Brigade fighter "Datsik" shows the assault of a treeline occupied by Russians by the 2nd Company of the 2nd Battalion of the Brigade in Bakhmut direction.

A number of P.O.W.s were… pic.twitter.com/FYQIITUrFH