Revelația unui moderator TV rus: oricum ar prezenta retragerea din Herson este pasibil de pușcărie. "Nu vă voi spune nimic" VIDEO

Un cunoscut prezentator TV apropiat de Kremlin a avut o revelație în timpul emisiunii difuzate în direct: că libertatea de exprimare lipsește în Rusia.

Andrei Norkin, moderatorul unei emisiuni difuzate în prime-time în Rusia, și-a exprimat public și în direct dilema legată de prezentarea știrii că armata rusă a anunțat oficial că se retrage din Herson.

Declarațiile au fost făcute în seara în care ministrul rus al Apărării Șoigu l-a anunțat pe generalul Sorovikin, responsabilul campaniei de invadare a Ucrainei, în cadrul unei "scenete" TV, că trebuie să părăsească regiunea.

"Dacă vă așteptați să explic ce cred despre asta, să știți că nu vă voi spune nimic. Dar voi explica, în schimb, de ce.

Dacă susțin decizia și afirm că ministerul apărării acționează corect părăsind Herson, ar însemna că instig la violarea integrității teritoriale a Rusiei. Este infracțiune potrivit codului nostru penal, articolul 280, aliniatul 1. M-am uitat special în dimineața acestei zile. Înseamnă câțiva ani de închisoare.

Russian TV host Andrei Norkin's realisation that his country lacks freedom of speech:

Ads

If I back the decision to withdraw from Kherson, I'm going to jail for questioning Russia's territorial integrity

And if I oppose it, I'm going to jail for discrediting the armed forces pic.twitter.com/KRj0RsI00i