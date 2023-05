Evgheni Prigojin a postat pe un cont de Telegram favorabil mercenarilor Wagner o filmare macabră, înfățișând cadavrul unui soldat american mort.

Prigojin apare în imagini inspectând un cadavru în zona Bahmut și ceea ce el susține că sunt documente de identitate emise de Statele Unite ale Americii.

„Deci îl vom preda Statelor Unite ale Americii, îl vom pune într-un sicriu, îl vom acoperi cu drapelul american cu respect pentru că nu a murit în patul lui ca bunic, ci a murit în război. Și cel mai probabil de o (moarte) demnă, nu?”, spune Prigojin adresându-se mercenarilor Wagner care-l înconjurau.

Un soldat din apropiere spune pe filmare că bărbatul era implicat într-un schimb de focuri când a murit. Prigojin răspunde: „A murit în luptă, așa că îi vom preda documentele mâine dimineață și vom împacheta totul, nu?”.

Terrorist Prigozhin just posted this video, where he shows the body of the murdered defender and documents and says that he is an American. His name is Nicholas, according to Prigozhin. pic.twitter.com/CPuVTLbBHv

Gruparea de mercenari Wagner are obiceiul de a dezinforma și a crea diversiuni prezentând de multe ori informații false din teren.

Din acest motiv, filmarea postată în seara zilei de marți, 16 mai, este privită în continuare cu suspiciune, iar urmăritori ai momentului susțin că actele prezentate de Prigojin ar fi false.

Pe de altă parte, mai multe surse pro-ucrainene confirmă că este vorba despre un veteran american care a murit în Ucraina.

În imagini apare sergentul în retragere Nicholas Maimer, component al Forțelor Speciale ale Armatei SUA, potrivit unui prieten apropiat și fondatorul unui grup non-profit care lucrează în Ucraina.

Sergentul se afla într-o clădire din Bahmut care s-a prăbușit după ce a fost lovită de focul de artilerie, potrivit locotenent-colonelului în retragere Perry Blackburn, fondatorul organizației non-profit AFGFree, cu care Maimer lucra în Ucraina. Blackburn a confirmat informațiile pentru CNN.

„Au ajuns în poziția în care erau, artileria rusă a început să tragă masiv și clădirea a început să se prăbușească. În acel moment, cei mai mulți americani și ucraineni de acolo au reușit să scape. Din păcate, Nick nu”, a mai spus pentru CNN un prieten american al lui Maimer din Ucraina.

Wagner Group founder Prigozhin released a video of him standing over the body of what he claims was an American volunteer soldier fighting in Bakhmut.

According to the ID shown in the video, the man killed is Nicholas Dwain Maimer from Boise, Idaho. pic.twitter.com/815dvJnssq