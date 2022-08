Ministerul Apărării din Marea Britanie a emis o nouă analiză privitoare la războiul declanșat de Rusia în Ucraina, arătând de ce Moscova are probleme tot mai mari cu mobilizarea de noi soldați.

Analiza britanică a fost publicată luni, 22 august:

"Pe 15 august, canalele de socializare ucrainene au difuzat un videoclip care prezintă soldați dintr-o unitate militară din autoproclamata Republică Populară Lugansk (LPR), care citeau o declarație prin care subliniau refuzul lor de a fi dislocați în cadrul operațiunilor ofensive în regiunea Doneţk.

Luptătorii spuneau în declarația înregistrată video că și-au îndeplinit datoria de a asigura controlul LPR asupra întregii regiuni Lugansk, eveniment consemnat în iulie 2022, și că refuză să lupte în regiunea Donețk, în ciuda amenințărilor și intimidărilor comandanților superiori.

Rusia se zbate din ce în ce mai mult să motiveze forțele auxiliare pe care le folosește pentru a-și spori trupele regulate în Donbas. Comandanții probabil recurg la stimulente financiare directe, în timp ce unele unități de luptă sunt considerate nesigure pentru operațiuni ofensive.

Un factor care contribuie consecvent la problemele cu mobilizarea soldaților este clasificarea de către Rusia a războiului ca „operațiune militară specială”, fapt care limitează puterile statului rus de constrângere legală a cetățenilor pentru a participa la război", se arată în darea de seamă a ministerului britanic al Apărării.

