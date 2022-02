Președintele rus Vladimir Putin a semnat în seara zilei de luni, 21 februarie, cu puțin timp înainte de miezul nopții la Moscova, un ordin care a pus în mișcare trupele rusești către Ucraina.

Potrivit documentelor prezentate de un cunoscut jurnalist în zonele de război din estul Europei, Putin a semnat ordine prin care trupele ruse sunt trimise să intre în Donețk și Lugansk, estul Ucrainei, regiunile cărora le-a recunoscut independența cu câteva ore înainte.

BREAKING: Putin orders Russian troops to Donetsk and Luhansk, eastern Ukraine.

Decrees just published call for Russian “peacekeeping” missions to be sent immediately to the newly recognized territories. At the same time, Russian media full of reports of “Ukrainian attacks.” pic.twitter.com/pPRU3P02VT