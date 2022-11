Semnele că Putin plănuiește să se spele pe mâini de dezastrul militar din Ucraina: "Nu s-ar fi întâmplat acest lucru fără aprobarea lui"

Generalul australian Mick Ryan, specialist în strategie militară, a analizat consecințele pe termen mediu și lung generate de retragerea Rusiei din regiunea Herson.

Printre altele, reputatul strateg militar punctează faptul că fuga din Herson înseamnă sfârșitul oricărui potențial plan rusesc de a captura orașul Odesa.

"În plus, îi aduce pe ucraineni cu încă un pas mai aproape de recucerirea integrală a sudului. Capturarea Hersonului este, de asemenea, o operațiune importantă pentru o viitoare campanie de recucerire a Crimeii", subliniază generalul Ryan.

Deși anunțul retragerii a fost făcut de armată, în seara zilei de 9 noiembrie, fără ca numele președintelui rus să fie pomenit, cedarea teritoriului este politică.

"Nu s-ar fi întâmplat acest lucru fără aprobarea lui Putin. Este o dovadă că Putin poate înțelege realitatea și poate lua decizii raționale. Dar, în același timp, este și o probă că Putin se pregătește să-i facă pe militari țapi ispășitori pentru dezastrul din Ucraina", consideră analistul australian.

Ryan mai observă și faptul că ritmul retragerii, o acțiune deliberată și bine pregătită, va fi un indicator foarte precis al moralului și organizării actuale a armatei ruse.

More information is emerging about the Russian withdrawal from West Bank of the Dniepr River in #Ukraine. This will have a range of impacts on the war. 1/25 🧵 https://t.co/w9TKPQGxm7