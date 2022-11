Cât de periculos e "generalul Armageddon", șeful invaziei ruse: "Surovikin a dezvoltat un avantaj asimetric față de Ucraina"

Generalul australian Mick Ryan, expert în strategie militară a realizat o analiză privitoare la metodele folosite de Serghei Surovikin, generalul "Armaggedon", pus de Putin în fruntea campaniei militare ilegale din Ucraina.

Reputatul ofițer australian încearcă să atragă atenția că analiza superficială a acțiunilor armatei ruse poate fi dăunătoare în tentativa de a înfrânge militar Moscova.

"O mare parte din relatările despre Ucraina se concentrează pe „ruși” ca pe o masă amorfă. Realitatea este că, chiar și în instituțiile militare inadecvate în ofensivă, există organizare, control și comandă de la vârf. Comandanții militari contează.

În proiectarea viitoarelor operațiuni, liderii și planificatorii militari ucraineni nu se vor uita doar la capacitățile militare și dispoziția în teren a trupelor rusești. Ei vor evalua modul în care filozofia de comandă a lui Surovikin ar putea avea impact asupra viitoarelor operațiuni ucrainene.

Ca atare, trebuie să-l înțelegem pe comandantul inamicului. Dacă îi deslușim stimulentele și motivațiile, îi putem anticipa strategia și planurile. Mecanismele prin care să fie înfrânt sau care să prevină acțiuni militare eficiente rusești în Ucraina pot fi apoi construite", își începe expunerea generalul Mick Ryan.

In the wake of the Ukrainian victory in western #Kherson, and in the midst of Russia’s ongoing terror bombing campaign against Ukrainian civil infrastructure, we should look at the man in charge of Russia's campaign. A thread on General #Surovikin. 1/25 🧵 pic.twitter.com/zbWPFSQUtE