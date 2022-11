Soldat rus descoperind că trei camarazi au murit de hipotermie peste noapte. Militarii sfârșesc în gropile pe care și le sapă singuri VIDEO

Cetățenii ruși trimiși pe front în Ucraina mor în masă odată cu venirea iernii.

Faptul că noii mobilizați ruși au ajuns să lupte cu haine de vară și fără dotări militare elementare își arată efectele dezastruoase pentru Moscova.

Experții ucraineni și internaționali estimează că armata rusă va fi decimată de frig în Ucraina în această iarnă.

Mai multe imagini făcute publice de armata ucraineană arată că soldații ruși mor dee hipotermie în gropile pe care și le-au săpat ca să se adăpostească.

Un astfel de film, surprins dintr-o dronă, îl arată pe un militar verificând de dimineață dacă mai trăiesc camarazii aflați în gropile individuale pe care și le-au săpat pentru a se adăposti.

Dintre cei cinci soldați scuturați, trei nu mai dau semne de viață.

russian fanboys and propagandists: "russians are used to the cold. They never die of hypothermia!"

Video of a russian soldier checking in on his comrades,... three of whom died overnight from the cold.

