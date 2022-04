Mesajul nervos al tatălui unui marinar de pe nava scufundată Moskva se răspândește în spațiul rusesc. Bărbatul cere disperat să afle adevărul despre ce s-a întâmplat cu adevărat pe crucișător.

Cetățeanul rus spune că nu are nicio informație oficială despre fiul său, militar în termen, ajuns să lucreze pe navă la serviciul de aprovizionare.

Bărbatul, pe nume Șkrebeț Dmitri Ivanovici, acuză autoritățile că-l mint cu nerușinare și chiar au refuzat să-i mai răspundă la interpelări.

Până în ziua de 14 aprilie, atunci când crucișătorul Moskva a fost lovit de două rachete ucrainene și ulterior s-a răsturnat, tatăl marinarului a avut doar mesaje radicale în sprijinul invaziei ruse în Ucraina.

Șkrebeț a folosit la adresa ucrainenilor apelative precum "oi", care ar acționa în spiritul turmei conduse spre tăiere. Printre altele, a negat masacrul de la Bucea, acuzând Ucraina de o uriașă regie. În același timp, într-un alt mesaj, i s-a adresat lui Putin și i-a cerut să continue invazia barbară indiferent de sancțiuni sau consecințe.

Redăm mai jos mesajul postat pe rețeaua Vkontakte:

"Oameni buni, vă rog să distribuiți această informație.

Fiul meu, Igor Dmitrievici Șkrebeț, a fost transferat din Ialta la Sevastopol pe 2 iulie 2021 pentru continuarea serviciului militar.

După un curs specific pentru soldați proaspăt înrolați, a intrat în serviciu pe nava amiral a Flotei Mării Negre, crucișătorul de rachete Moskva.

A început cu o slujbă la serviciul de aprovizionare - bucătar naval.

În noaptea de 13 aprilie spre 14 aprilie s-a produs o tragedie, în legătură cu care n-am aflat încă adevărul. Raportul oficial al Ministerului Apărării precizează că pe navă a izbucnit un incendiu, iar muniția a explodat.

S-a raportat că întregul echipaj a fost evacuat. E o minciună! Minciună flagrantă și cinică!

Fiul meu este un recrut, după cum am fost informat de către comandanții imediați ai crucișătorului Moskva, el nu se numără printre morți și răniți și este inclus pe lista dispăruților.

Un recrut care nu trebuia să ia parte la ostilități este listat ca dispărut. Oameni buni, unde a dispărut, în largul mării?!!!

După încercările mele de a clarifica circumstanțele incidentului, comandantul crucișătorului și adjunctul său au încetat să mai comunice.

Am întrebat direct de ce voi, ofițerii, sunteți în viață, iar fiul meu, un soldat în termen, a murit?

Au încercat să tracteze crucișătorul până la Sevastopol, dar pe drum s-a scufundat brusc.

Continuați să gândiți liber.

Eu, Șkrebeț Dmitri Ivanovici, tatăl acestui recrut - Igor Dmitrievici Șkrebeț, îi rog pe toți cei care nu se tem și nu sunt indiferenți să răspândească acest apel al meu oriunde aveți ocazia, ca nemernicii să nu „îngroape” această tragedie groaznică.

Aveți grijă de copiii voștri, aveți grijă unii de alții.

Și îmi voi dedica tot restul vieții pentru a mă asigura că adevărul câștigă în această poveste.

Un bărbat al cărui fiu a fost luat într-un mod atât de josnic nu se mai teme de nimic!

Vă mulțumesc că nu ați fost indiferenți.

În curând, "băieții" vor șterge această postare din nou, copiați-o", a scris bărbatul pe rețeaua rusească de socializare VKontakte.

The father of one of the young conscripts who went missing on the Moskva missile cruiser lashes out at the Russian military who are even refusing to tell him what happened to his son. pic.twitter.com/S9m0vtzozS