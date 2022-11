Trucul sinistru folosit de comandații ruși în Ucraina: deschid telefoanele morților pentru a le crea rudelor iluzia că soldații sunt vii

Istoricul militar britanic Chris Owen a reconstituit din mărturii disparate soarta unor batalioane rusești decimate de armata ucraineană, precum și metodele sinistre la care apelează Kremlinul pentru a ascunde dezastrul.

Analiza istoricului vizează corpul special de armată format din bașkiri, grup etnic minoritar de origine turcică și religie musulmană din republica Bașkiria, aflată în sud-vestul Rusiei.

Două batalioane formate din voluntari bașkiri au fost formate în lunile mai-iunie. Au ajuns pe front în august, iar contraofensiva începută în acea perioadă de armata ucraineană a forțat Kremlinul să-i împrăștie pe membrii unității militare pe toată linia frontului, pentru a acoperi găurile.

Până în septembrie, bașkirii au suferit pierderi „colosale”. Cifrele oficiale nu au fost publicate, dar multe decese au fost raportate de autoritățile locale sau rude pe rețelele de socializare.

Relatarea unui blogger militar rus arată că un batalion de bașkiri a fost aruncat în bătălia pentru Herson fiind distrus în câteva zile: "O treime dintre ei - 200 (uciși), o treime dintre ei 300 (răniți), o treime au fugit".

În acest timp, autoritățile din Bașkiria au postat pe rețelele sociale poze vechi ale soldaților, afirmând că aceștia au moralul ridicat și așteaptă cu nerăbdare victoria.

11/ In an evidently stage-managed social media post, the men supposedly said that they were undertaking "round-the-clock duty in positions, “trench life, endless shelling of the enemy and faith in our Victory.”" pic.twitter.com/SC3zXkHFes

Cu toate acestea, rudele au devenit din ce în ce mai alarmate când au descoperit că nu își pot contacta apropiații nici direct, nici prin intermediul armatei.

Un blogger rus de pe Telegram a vorbit despre experiențele rudelor în încercarea de a contacta un membru al familiei:

„Ruda prietenului meu a fost comandant de pluton în batalionul Șaimuratov. A dispărut chiar în ziua în care au fost aruncați în bătălia din Herson. Telefonul a încetat să-i mai funcționeze în prima fază, iar rudele nu l-au mai putut contacta.

Din când în când, cam o dată pe zi, rudei îi apare că militarul mort este activ pe WhatsApp, fără însă să încerce să contacteze pe cineva de acasă. Cineva îi pornește telefonul intenționat, astfel încât rudele să creadă că este în viață, dar că pur și simplu este prea ocupat ca să poate răspunde... Acesta este genul de șmecherie pe care comandanții o fac”.

Potrivit unui supraviețuitori, soldații din batalionul bașkir au stat în prima linie timp de două săptămâni și jumătate. Nici măcar nu li s-a dat muniție, fiind nevoiți s-o recupereze din proviziile lăsate în urmă în pădure de alte trupe rusești. Armele primite erau vechi și inutilizabile.

Soldatul mai spune că artileria ucraineană i-a măcelărit în tranșee, că bombele au avut atât de multă precizie încât puteau nimeri o groapă de un metru lățime.

"Comandanții erau iremediabil de incompetenți. Cel mai rău a fost adjunctul comandantului unității, un bărbat pe nume Yerin, care, într-o ocazie, a ordonat soldaților să-și atașeze grenade de trup și să se arunce sub un tanc ucrainean. Cu altă ocazie, același ofițer a identificat greșit o coloană de BMP-uri ruse din Tatarstan ca fiind ucraineană. Am văzut o coloană de BMP ieșind din dreapta noastră, cu „Alga” scris pe părțile laterale. Ceva i s-a blocat în cap și a început să strige: "Inamicul e la dreapta! Distrugeți-i!". Toată lumea i-a spus: „Sunt ai noștri, tătarii!”. Dar a continuat să urle: „Distrugeți!”. A continuat să strige până s-a lămurit", potrivit fostului voluntar bașkir supraviețuitor.

Relatările din teren arată că un grup de 43 de militari bașkiri au încercat să plece acasă, la finalul contractului de voluntariat pe care l-au semnat. Li s-a refuzat plecarea, au fost arestați, ținuți prizonieri mai multe săptămâni. 32 au cedat presiunilor și s-au întors pe front.

Lăsați să plece, într-un final acasă, restul au trebuit să facă autostopul trecând prin Crimeea. Doar 5 au mai ajuns înapoi.

Li s-a refuzat plata promisă pentru încorporare - 3.280 de dolari, precum și diurna de 328 de dolari. Sunt acuzați de trădare, vor fi judecați și riscă ani grei de închisoare.

37/ "After yesterday's video, we were warned that conditions would be even worse. From today, trips to the toilet have already been reduced. We were promised food and water, but they decided to lock us up for a longer time."pic.twitter.com/4dskxyCzpA