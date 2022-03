Ucrainenii au recucerit o localitate vitală pentru fluxurile transport către Donbas. Echipament militar scump abandonat de armata rusă

Luptele duse între forțele ucrainene și ruse se concentrează în ziua de 27 martie pe controlul asupra regiunii Donbas și a sud-estului litoralului ucrainean.

Potrivit rapoartelor din după-amiaza zilei de duminică, forțele armate ucrainene au reușit să recucerească localitatea Husarivka, situată în vecinătatea orașului Izium, din regiunea Harkov.

Punctul este important pentru controlul fluxurilor armate sau de realimentare dinspre nordul spre sudul Ucrainei.

Atât serviciile de informații britanice, cât și cele ucrainene au declarat în dimineața zilei de duminică, 27 martie, că armata rusă încearcă să prindă la mijloc forțele ucrainene concentrate pe contra-ofensiva asupra Donbasului, trimițând militari dinspre nord și dinspre sud.

Controlul asupra localității Husarivka blochează accesul rusesc dinspre nord.

În plus, armata ucraineană a reușit să captureze echipament militar performant. Printre vehiculele părăsite de armata rusă se numără un transport de rachete TOS-1.

"Lupte de la Husarivka vine după mai multe fronturi contraofensive ucrainene, inclusiv una din Harkov (localitățile Malaya Rohan, Vilkhivka, despre care se spune că ar fi fost recucerite), recucerirea localității Trostyanets și o contra-ofensivă lângă Nova Basan/Novyi Bykiv (nu este clar dacă teritoriul a fost recucerit acolo)", arată analistul în securitate Michael A. Horowitz.

Orașul Husarivka, recucerit de armata ucraineană

