Omagiul unui general american pentru armata ucraineană. "Au îmbunătățit arta militară. Așa arată un război de secolul XXI"

Recurgând la metode speciale de purtare a războiului, armata Ucrainei nu a permis în mare parte Rusiei să joace după scenariul Moscovei.

Generalul în retragere al Forțelor armate australiene, Mick Ryan, a explicat că armata ucraineană folosește tactici de „coroziune” pentru a priva inamicul de oportunitatea de a lupta așa cum își dorește.

La începutul războiului împotriva Ucrainei, Vladimir Putin și anturajul său sperau, evident, într-o victorie rapidă, dar nu a ieșit nimic din asta. Au trecut mai bine de cinci luni de la începutul invaziei ruse. Iar armata Ucrainei continuă să opună rezistență acerbă. Ryan a explicat că tacticile ucrainene de „coroziune” nu au funcționat atunci când a fost necesar să se oprească ofensiva rusă din Donbas.

„Ucraina lovește punctele slabe ale rușilor, folosind părți separate ale forțelor sale pentru a încetini avansul armatei ruse și pentru a-i demoraliza soldații”, a explicat generalul Ryan, pentru Forbes.

Aceasta înseamnă că forțele ucrainene au distrus rețelele de comunicații inamice, liniile de aprovizionare și liniile din spate, precum și posturile de artilerie și de comandă. Totodată, ofițerul militar australian a subliniat că această strategie ucraineană a fost „implementată cu disciplină și curaj”.

El subliniază că în bătălia de la Kiev și Harkov, apărătorii ucraineni au reușit să oprească înaintarea armatei ruse, aruncând în aer spatele inamicului și distrugând o parte din logistica rusă. Potrivit lui Ryan, acest lucru a subminat foarte mult moralul armatei lui Putin.

Dar situația în Donbas este foarte diferită. În loc de un contraatac rapid, armata ucraineană s-a trezit într-o „bătălie de uzură” prelungită. Potrivit generalului Ryan, motivul este că linia frontului în Donbas este foarte lungă. Și Moscova și-a concentrat ofensiva asupra aglomerărilor de orașe mari, precum Severodonețk și Lisiciansk. Ucraina evită bătăliile prelungite care au costat viețile multor soldați. Prin urmare, acest tip de bătălie corespunde intereselor rusești.

Cu toate acestea, datorită sprijinului occidental, Ucraina a reușit să schimbe cursul luptei. Așa-numita „luptă în profunzime” a devenit acum o parte importantă a strategiei de coroziune.

Cu ajutorul sistemelor cu rază lungă de acțiune precum HIMARS, armata ucraineană a reușit să distrugă ținte importante din punct de vedere strategic, inclusiv depozitele de muniție și centrele de comandă rusești.

Generalul Ryan subliniază că distrugerea posturilor de comandă ale comandanților ruși de rang înalt este foarte importantă. El explică că, fără coordonarea comandanților, forțele ruse nu sunt la fel de coezive, iar capacitatea lor de a rezista ofensivei ucrainene se deteriorează.

Din cauza coroziunii moralului rus, soldații vor lupta mai puțin disciplinați și uneori chiar vor refuza să atace. Potrivit armatei australiene, armata rusă se află sub o mare presiune din cauza înfrângerilor anterioare din sudul Ucrainei.

Prin urmare, ei își vor asuma riscuri tactice și operaționale mai mari. Ca exemplu, el subliniază faptul că Rusia încearcă să compenseze pierderile în detrimentul batalioanelor de voluntari. Dar aceste forțe nu au nici pregătire adecvată, nici sprijin. Prin urmare, ei nu vor putea susține atacuri pe termen lung.

Epuizând fizic, intelectual și moral armata rusă, ucrainenii au îmbunătățit arta militară. Așa arată un război de secolul XXI. Ucrainenii sunt maeștri în asta”, a spus generalul Ryan, adăugând că apărătorii Ucrainei refuză să lupte în condițiile Rusiei.

24/ Ukraine, largely, has refused to fight how Russia wants to fight. It has developed & implemented its own military strategy with great discipline. What might other nations learn from the Ukrainian Armed Forces? In short – a lot. That is the topic of my next thread. End pic.twitter.com/kDzj7Inu8K