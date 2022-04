Prima prezență declarată a personalului militar NATO în Ucraina de la începutul invaziei. Unitatea specială a jandarmeriei franceze

Ambasadorul Franței în Ucraina a anunțat sosirea la Liov a unei unități speciale din cadrul jandarmeriei franceze.

Corpul de experți criminaliști ai Jandarmeriei Naționale din Franța a sosit în cursul zilei de luni, 11 aprilie, la Liov și va ajunge în aceste zile la Kiev, unde va participa la eforturile de documentare a crimelor în masă comise de armata rusă.

"Sunt mândru să primesc detașamentul de jandarmi veniți să-și ajute camarazii ucraineni. Franța este primul stat care a oferit un astfel de sprijin", a afirmat Etienne de Poncins, ambasadorul Franței în Ucraina.

Evenimentul consemnează și o altă premieră, consideră analiștii.

"Din cunoștințele mele, este prima prezență declarată a personalului militar NATO în Ucraina de la începutul războiului", spune Iaroslav Trofimov, corespondent al Wall Street Journal.

French Gendarmerie Nationale forensic experts deploy in Ukraine to investigate war crimes around Kyiv. AFAIK this is the first declared presence of NATO military personnel in Ukraine since the war began. https://t.co/DTjaOpW2kx