Invenție revoluționară pentru bolile cardiovasculare: Peștele-robot alimentat cu celule ale inimii umane VIDEO

O echipă de oameni de știință de la Universitatea Harvard a reușit să facă un pas important plin de speranță în progresul tratamentelor cardiace pentru pacienții care suferă de astfel de boli.

Ei au conceput un pește-robot experimental, alimentat cu celule ale inimii umane, el ajutând în viitor la conceperea unor stimulatoare cardiace.

Proiectul revoluționar a constat în conceperea unui pește artificial, a cărui coadă bate cu ajutorul unor celule ale unei inimi umane, potrivit The Guardian.

Peștele ”biohibrid” a fost construit din plastic, gelatină și două benzi de celule vii provenite din mușchiul inimii, ale cărui contracții au tras coada dintr-o parte într-alta, permițându-i să înoate.

Echipa de cercetare de la Universitatea Harvard, Statele Unite, în colaborare cu alți experți de la Universitatea Emory din Atlanta, și-a publicat concluziile în revista Science săptămâna trecută.

În plus, cercetătorii de la Harvard au publicat și un videoclip, care arată micul pește care bate din coadă și se mișcă timp de aproximativ 20 de secunde, pe rețeaua de socializare Twitter.

”Beneficiul acestui proiect de pește este că noi încercăm să stăpânim mecanismul utilizării celulelor vii, ca substrat de inginerie. Inima este extrem de complexă și nu este suficient doar să imităm anatomia”, a spus Kit Parker, unul dintre autorii studiului.

”Prin replicarea biofizicii inimii în acest pește, am activat diferite procese din cadrul acestor celule, care sunt concepute pentru a le ajuta să se susțină singure. Sperăm că, în următorul nostru proiect, să menținem aceste celule și aceste țesuturi în viață, mult mai mult decât patru luni și jumătate, cât a rezistat peștele”, a explicat Parker.

Studiul celor de la Harvard marchează un pas important în progresul tratamentelor cardiace pentru pacienții cu boli de inimă, prin realizarea unor stimulatoare cardiace performante.

This artificial fish is powered by human heart cells.https://t.co/aioJKFDZft pic.twitter.com/6c5nIbA1sn