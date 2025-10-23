Fenomenul misterios, văzut pentru prima dată în istorie, de aproape: NASA anunță o inversare a polilor magnetici VIDEO

Misiunea spațială a navetei Solar Orbiter a Agenției americane NASA și a ESA a observat, pentru prima dată în istoria lumii de aproape, un fenomen misterios și fascinant în același timp. NASA a anunțat că a surprins în imagini inversarea polilor magnetici ai astrului nostru, Soarele.

Imagini detaliate ale regiunii sudice a Soarelui au fost surprinse în premieră de sonda spațială Solar Orbiter, lucru pe care nicio altă navă trimisă de pe Pământ nu l-a mai făcut de la mică distanță, potrivit Mashable.

Steaua noastră gazdă, aflată la aproximativ 150 de milioane de kilometri distanță în spațiu, se află într-o frământare totală chiar acum, atingând haosul maxim în ciclul său solar. Similar sezoanelor furtunilor de pe Pământ, Soarele experimentează un model meteorologic care se repetă la fiecare 11 ani. La începutul și la sfârșitul acestei perioade, erupțiile și petele solare se calmează. Dar activitatea solară crește înainte de a scădea, iar când atinge punctul culminant, Soarele se revarsă cu erupții gigantice.

În timp ce sondele spațiale anterioare au realizat fotografii în jurul mijlocului soarelui, Solar Orbiter s-a înclinat pentru a obține o vedere sudică fără precedent. Ceea ce au observat instrumentele sale nu a fost neașteptat, deși rămâne misterios: polii se inversaseră. În timp ce un magnet normal are polii nord și sud clari, ambii poli ai soarelui ocupă acum partea inferioară. Acest lucru se întâmplă doar pentru o perioadă scurtă de timp în timpul „maximului solar”, înainte ca o singură polaritate să preia în cele din urmă controlul, iar întregul câmp magnetic să se reordoneze în configurația inversată.

„Cum anume se produce această acumulare nu este încă pe deplin înțeles”, a declarat Sami Solanki, liderul uneia dintre echipele de instrumente ale orbitorului de la Institutul Max Planck pentru Cercetarea Sistemului Solar, într-un comunicat, „așadar, Solar Orbiter a atins latitudini mari exact la momentul potrivit pentru a urmări întregul proces din perspectiva sa unică și avantajoasă.”

Nava spațială, lansată în 2020, a folosit o asistență gravitațională de la Venus în februarie pentru a se balansa în afara planului ecuatorial al soarelui. Această schimbare de traiectorie a oferit camerelor sale un unghi nou pentru a vedea regiunea sudică. O navă spațială anterioară — misiunea Ulysses a NASA și ESA, acum desființată, care a început în anii 1990 — a zburat peste polii soarelui, dar nu a avut capacitatea de a face fotografii.

Nava este echipată cu mai multe instrumente care au scopuri diferite. Unul fotografiază soarele în lumină optică, iar altul captează lumina ultravioletă. Alte două cartografiază câmpul magnetic al suprafeței soarelui și captează lumina de la diferite temperaturi ale gazului încărcat deasupra suprafeței soarelui.

Sonda Solar Orbiter a atins o distanță minimă față de Soare

Deși baza ciclului solar — ceasul intern al stelei noastre — rămâne neclară, oamenii de știință cred că cheia înțelegerii acestuia se află la poli. Unul dintre principalele obiective ale misiunii navei este de a încerca să o descopere. Constatările sale pot, de asemenea, îmbunătăți predicțiile pentru evenimentele meteorologice spațiale care pot perturba rețelele electrice, sateliții și sistemele de navigație.

În imaginile din martie 2025, nava a văzut Soarele dintr-un unghi de 17 grade sub ecuatorul solar. În următorii ani, nava se va înclina și mai mult. În decembrie 2026, orbita se va schimba la un unghi mai abrupt de 23 de grade. Până în 2029, ar putea ajunge la 33 de grade pentru a cartografia complet ambii poli.

De pe Pământ, privim întotdeauna spre ecuatorul Soarelui. Anul acesta, misiunea Solar Orbiter condusă de NASA și ESA (European Space Agency) a scăpat de acest punct de vedere „standard” înclinându-și orbita la 17° – în afara planului ecliptic unde se află planetele și toate celelalte nave spațiale care urmăresc Soarele. Acum, pentru prima dată, putem vedea clar polii neexplorați ai Soarelui.

Acest videoclip începe cu Soarele așa cum este văzut de pe Pământ. Imaginile gri au fost realizate de telescopul ultraviolet extrem SWAP de pe nava spațială Proba-2 a ESA. Liniile roșu-verde punctate arată latitudinile și longitudinile solare (grila Stonyhurst), în timp ce liniile galbene continue arată centrul vederii Pământului.

Apoi rotim la vederea înclinată a Solar Orbiter, afișată cu galben, și mărim imaginea la polul sud al Soarelui. Solar Orbiter a folosit instrumentul său Extreme Ultraviolet Imager (EUI) pentru a realiza aceste imagini. Ceea ce vedeți în videoclipul de mai jos este gaz încărcat cu milioane de grade care se mișcă în atmosfera exterioară a Soarelui, corona. Din când în când, un jet strălucitor luminează acest gaz.

Pe 23 martie 2025, Solar Orbiter privea Soarele dintr-un unghi de 17° sub ecuatorul Soarelui. La fiecare orbită în jurul Soarelui, nava spațială oscilează între latitudinile solare de -17° și +17°, astfel încât poate studia atât polul sud, cât și cel nord al Soarelui, și tot ce se află între ele.

Sonda Solar Orbiter a atins o distanță minimă de aproximativ 42 de milioane de km (26 de milioane de mile) de suprafața soarelui în timpul celei mai apropiate treceri a sa, cunoscută sub numele de periheliu.

