Firmă fantomă, cu sediu într-o toaletă publică, validată de ANAF. Investigație Recorder: Compania are profituri mai mari decât Coca-Cola România sau Engie

Sub presiunea unui deficit bugetar major, Guvernul mizează pe încasări suplimentare din combaterea evaziunii fiscale, ANAF având un rol crucial în toată această poveste. Cu toate acestea, o anchetă jurnalistică a celor de la Recorder ridică semne de întrebare asupra capacității instituțiilor statului de a supraveghea firmele.

În timp ce Guvernul României impune măsuri de austeritate care vizează mai ales populația vulnerabilă, firme fantomă fac profituri colosale și sunt avizate de ANAF. Recorder a documentat cazul unei societăți care, din datele oficiale depuse la stat, a ajuns să raporteze cifre uriașe, deși sediile declarate nu există în realitate și au fost semnalate autorităților nereguli repetate.

Societatea în cauză apare în documente sub denumirea Regional Infrastructure Company for Highways, Roads, Bridges and Tunnels SRL, prescurtat RICHRBT SRL. În bilanțurile ultimilor ani, firma a înregistrat venituri cumulate de 3,6 miliarde de lei, echivalentul a peste 700 de milioane de euro, ceea ce o plasează, pe obiectul de activitate declarat (construcția de drumuri și autostrăzi) pe primul loc în România. Conform investigației Recorder, în 2023 această societate figura în clasamentele de profil cu rezultate financiare mai mari decât cele raportate de companii consacrate precum Coca-Cola România, Beko România sau Engie.

Jurnaliștii au verificat adresele oficiale înscrise de companie și au constatat nereguli grave: niciunul dintre sediile declarate nu corespunde cu realitatea, iar una dintre locații conduce chiar la o toaletă publică; o altă adresă apare ca fiind aceea a Consulatului Austriei. Alte sedii secundare au fost declarate aparent la întâmplare, iar unele coordonate se suprapun cu punctele de lucru ale unor firme de construcții reale, care au declarat pentru Recorder că nu au încheiat contracte de comodat cu RICHRBT și au sesizat existența unei fraude.

Recorder notează și evoluția juridică surprinzătoare a firmei, care a fost inițial o mică afacere de vinuri, înregistrată sub numele Regas și deținută de un bucureștean pe nume Gabriel Stroe. Societatea ar fi fost preluată în mod fraudulos, potrivit declarațiilor fostului proprietar. „Pe mine nu m-a anunțat nimeni, nu m-a întrebat nimeni o declarație. Nu m-a chemat nimeni să-mi spună... Ești sigur că n-ai vândut-o?”, a declarat Stroe pentru Recorder, descriind situația în care s-ar fi schimbat proprietarul firmei fără a fi informat și fără să-și ofere consimțământul.

Deși fostul deținător a sesizat atât Agenția Națională de Administrare Fiscală, cât și Registrul Comerțului cu privire la preluarea contestată, potrivit materialului publicat de Recorder, instituțiile nu au luat măsuri care să împiedice modificările repetitive în documentele firmei. În decursul anilor, au fost depuse bilanțuri contabile ce atestă venituri uriașe, denumirea societății a fost schimbată de mai multe ori, iar domeniul de activitate a fost modificat treptat, până la transformarea aparentă dintr-un butic de vinuri într-o companie de infrastructură rutieră cu cifre de afaceri colosale.

Ancheta Recorder pune sub semnul întrebării capacitatea ANAF de a detecta și de a reacționa la astfel de situații, în condițiile în care politicienii susțin că instituția s-a modernizat și că dispune de instrumente digitale pentru identificarea fraudelor. Recorder arată că, în acest caz, radarul ANAF s-a dovedit incapabil să detecteze o fraudă uriașă, iar investigația demonstrează că mecanisme relativ rudimentare au fost suficiente pentru a valida înregistrări și bilanțuri care, în realitate, nu reflectă o activitate economică reală.

