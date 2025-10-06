Dezvăluiri despre infiltrarea investigatorului DNA în Portul Constanța. „I-am dat o mașină scumpă, un X5, o casă foarte bună și întotdeauna a avut și cheltuiala suficient de bună"

Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a oferit detalii despre modul în care ancheta privind șpăgile din Portul Constanța a fost desfășurată. Potrivit lui Voineag, DNA a reușit să infiltreze trei agenți sub acoperire în Portul Constanța „după o analiză complexă care a durat cinci luni”.

Ancheta s-a desfășurat pe parcursul a 11 luni, timp în care agenții au participat la întâlniri cu persoane care ofereau mită pentru contracte. „Aici, valoarea mitei a fost de 6,5 milioane de euro, probată de către noi”, a precizat procurorul, la Antena3 CNN.

Despre dificultățile anchetei, Voineag a explicat: „A fost, probabil, dosarul cel mai de conţinut pe care l-am avut în anii ăştia. S-a lucrat extraordinar de închis: în câţiva procurori şi cu o strategie foarte bine pusă la punct. Era un narativ public care ne deranja deja: arătau neputinţa noastră, că nu reuşim să intrăm în Portul Constanţa.”

Procurorul a detaliat și modul în care agenții au fost pregătiți.

„Acum, şi pentru noi o surpriză să vedem cam ce se întâmplă în Portul Constanţa, pentru că ne-a luat oricum cinci luni - şi cred că cetăţenii ar trebui să înţeleagă ce înseamnă munca de construcţie şi de creativitate - ca să reuşim să introducem trei investigatori în Portul Constanţa...Când am introdus primul investigator după cinci luni de zile, toată această etapă n-a durat pentru că l-am trimis cu maşina de la DNA la Portul Constanţa, ci pentru că a trebuit să-i facem o legendă – aşa se întâmplă în cazul investigatorilor: să creăm un personaj care trebuie să reziste la orice verificare (ca fiind autentic). Adică: maşină de lux, o poziţie înaltă, angajat, cu un istoric de funcţionar public ş.a.m.d. Şi asta pentru ca oamenii de un anumit calibru, la care noi eram atenţi cu ancheta, să poată din orice fel de verificare subsecventă pe care ei o fac să nu dea de ştire că el este cumva un investigator”, a spus Voineag.

Investigator cu identitate de lux

Șeful DNA a confirmat și că investigatorilor li s-au creat acte și angajări fictive.

„Tot traseul ăsta intră într-un pachet pe care noi îl numim o ”legendă a personajului”, a investigatorului.” „I-am dat o maşină scumpă (...)Un X5. Şi asta ca să aibă un lifestyle corespunzător. I-am dat o casă foarte bună şi, pe lângă asta, întotdeauna a avut şi cheltuiala suficient de bună, cât să îşi poată permite mese de un înalt nivel cu cei care erau practic generatorii actului de corupție, adică cei la care nu se uită nimeni”, povestește procurorul.

Dosarul a vizat oameni de afaceri locali influenți, foști vameși și oficiali politici din Constanța, printre care și George Vișan, director comercial în Portul Constanța, și Ion Dumitrache, fost șef PSD Constanța. DNA a pus sub acuzare 41 de inculpați, dintre care 18 au primit propunere de arest preventiv, iar 16 au fost plasați sub control judiciar.

