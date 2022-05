Nordis Group anunță ultima șansă de investiție într-un produs imobiliar garantat în Mamaia Nord

Nordis Group anunță ultima oportunitate de investiție în divizia hotelieră a ansamblului de la mare, stocul disponibil al camerelor de hotel Nordis Mamaia fiind de doar 5% la acest moment. Investiția într-o cameră de hotel constituie cel mai sigur produs financiar imobiliar, cu randament investițional anual de 7% și venit lunar garantat timp de 30 de ani.

Deschiderea sezonului estival confirmă atractivitatea stațiunilor de la malul mării, unde peste 30.000 de turiști au petrecut weekendul de 1 Mai. Mamaia Nord este în continuare cea mai ofertantă stațiune de pe litoralul românesc, inclusiv pentru investitorii interesați de achiziția proprietăților imobiliare în scop de închirere, care văd un potențial financiar generat de fluxul mare de turiști.

Deși zona turistică din Mamaia și Năvodari este dispusă pe doar 12 km și se construiește continuu, oferta privind apartamentele potrivite pentru investiție nu este atât de mare. Investitorii sunt interesați de clădiri premium, construite cu responsabilitate și prietenoase cu mediul înconjurător, care dispun de locuri de parcare suficiente și oferă un confort sporit de locuire.

Nordis Mamaia este singurul ansamblu hotelier și rezidențial de 5 stele care include un mix de facilități, ce asigură cel mai bun randament anual. Investitorii au posibilitatea de a deveni proprietari ai unei camere de hotel operată în totalitate de Nordis Mamaia, ceea ce elimină responsabilitatea activităților de promovare și de administrare. Proprietarul încasează lunar un venit pasiv garantat, iar timp de 7 zile pe an, are unitatea la dispoziție în mod gratuit, pentru un sejur premium. Corpurile hoteliere sunt finalizate, iar recepția va fi realizată începând cu luna iulie a acestui an.

95% dintre unitățile hoteliere au fost deja vândute, ceea ce înseamnă că stocul este limitat. Cei interesați pot solicita o vizionare pentru a afla toate avantajele unei investiții marca Nordis, întrucât clădirile sunt finalizate, iar camera de hotel showroom le stă la dispoziție. Sistem SMART Home, finisaje premium și dotări de top, priveliște spre Lacul Siutghiol sau spre mare constituie doar câteva dintre avantajele unui produs imobiliar Nordis, al cărui preț pornește de la 89.200 € + TVA.

Întreg complexul este dezvoltat pentru a deveni o referință în materie de locuire și servicii de relaxare și divertisment, o experiență turistică la nivel de 5 stele, pentru a atrage vizitatori, tot timpul anului.

Cea mai bună oportunitate de achiziție a unui apartament premium la mare vizează unitățile în fază de construire. Etapa II a ansamblului rezidențial Nordis Mamaia are la acest moment o ofertă atractivă, accesibilă în raport cu nivelul de calitate, dotările și facilitățile oferite. Prețul unui studio începe de la 59.600 € + TVA, ceea ce presupune o apreciere de peste 40% la momentul finalizării construcției.

Construit la standarde internaționale, ansamblul beneficiază deja de o pre-certificare GREEN Homes, ca o măsură de extra confort și sustenabilitate. De asemenea, plaja alocată complexului Mamaia va fi amenajată după standardul Blue Flag.

Investitorii pot profita de ultima șansă de investiție în primul produs financiar imobiliar de acest tip, din România, accesând formularul de ofertă Nordis Mamaia.

