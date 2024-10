Șapte ani de blocaj într-un proiect de parcare din Portul Constanța care ar putea găzdui mii de TIR-uri. Ce interese politice țin investiția pe loc ANCHETĂ

O parcare de șapte hectare, prevăzută în Master Planul portului, începută în 2014, trebuia să fie construită în Portul Constanța până în 2017 pentru a decongestiona traficul TIR-urilor. Investiția a fost demarată 8 ani mai târziu, abia după începutul războiului din Ucraina, în regim de maximă urgență. La doi ani de la inițierea proiectului, în prezent, abia a fost finalizat studiul de fezabilitate, adică primul document necesar în derularea unui proiect de infrastructură, arată o investigație recentă.

Potrivit unei relatări exclusive G4Media și Info Sud-Est, fosta conducere a Portului Constanța și CNAIR și-au schimbat, brusc și fără explicații, opțiunea pentru terenul pe care urma să fie amenajată parcarea și care era prevăzut în Master Planul Portului Constanța ca fiind viitorul loc al investiției. Au ales un teren vecin, cu mai multe dezavantaje, conform documentelor consultate. Schimbarea acestor terenuri face obiectul unei anchete DNA in rem (care cercetează faptele, nu o persoană anume), după cum au declarat oficialii din Port.

Exproprierile și interesele imobiliare ale unor lideri locali ai PSD

Persoanele din Portul Constanța, din mediul politic, de afaceri și din diferite instituții cu care reporterii G4Media și Info Sud-Est au discutat pe parcursul câtorva luni de documentare au explicat, în unanimitate, că schimbul subit al terenurilor ascunde, de fapt, un interes imobiliar major patronat de lideri locali influenți ai PSD. Sursele consultate de reporteri au confirmat că nu este de înțeles de ce au fost schimbate cele două terenuri, mai ales având în vedere că a doua variantă este cu mult mai dezavantajoasă pentru desfășurarea viitoarei investiții:

Ads

„Costă mai mult, durează mai mult, nu are nicio logică să nu folosești prima variantă din teren, mai ales că Master Planul, care e făcut de americani, deci nu de oricine, da?, spune clar de ce e bună și ce avantaje are. Deci ăia sunt tâmpiți și noi suntem deștepți sau cum?”, explică una dintre sursele din Portul Constanța cu care am stat de vorbă.

Totodată, sursele consultate au dezvăluit modul „abrupt și surprinzător” în care au fost schimbate terenurile: „Din senin, s-a trezit cineva că terenul inițial nu mai e bun. Păi, de ce nu mai e bun? Că acolo nu s-a schimbat nimic, terenurile sunt aceleași, drumurile sunt aceleași din momentul în care au zis că unul e de preferat, iar celelalte sunt în dezavantaj. Nu s-a modificat nimic la ele între timp. Deci, ce a intervenit sau cine, mai bine zis?”, spune o altă sursă.

Implicarea CNAIR: erori grave acoperite în structura parcării

Oamenii au mai arătat că ceea ce nu poate fi justificat este „schimbarea la 180 de grade a CNAIR care spune inițial că nu este de acord cu accesul din A4, iar apoi se răzgândește și își dă acordul pentru un teren care are acces doar din A4”.

Ads

Astfel, jurnaliștii au încercat să afle de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) de ce au fost schimbate terenurile și de ce acum acceptă o variantă de acces despre care inițial a spus că nu este posibilă. Ca replică, CNAIR a pus la dispoziție o analiză-cheie solicitată de presă, care a fost folosită în motivarea schimbului de terenuri, dar a transmis că motivul răsturnării de situație este că de pe terenul din prima variantă de lucru TIR-urile nu vor putea vira la stânga, când vor ieși din parcare, arată investigația citată.

În 2023, CNAIR a argumentat că terenul inițial nu ar permite virajul la stânga, deși acesta avea două căi de acces, și a preferat un alt teren, cu acces doar din A4, în ciuda faptului că anterior refuzase accesul din această autostradă.

Potrivit anchetei, schimbarea inexplicabilă a fost urmată de o nouă analiză întocmită de firma Aduro, care a favorizat un teren inițial clasat pe locul trei din punct de vedere al avantajelor și dezavantajelor. Fostul director al Portului Constanța, Florin Vizan, a justificat modificarea susținând că proiectele din Master Plan sunt orientative și că terenul prevăzut nu ar fi primit avizul Ministerului Transporturilor. În plus, Vizan a menționat că au existat presiuni pentru alegerea terenului din Master Plan, dar fără a oferi detalii despre cine a exercitat aceste presiuni. Între timp, proprietarii terenurilor implicate au refuzat să facă declarații, invocând ancheta DNA în curs.

Ads

Proiectul a fost blocat mai mulți ani, deși era crucial pentru fluidizarea traficului greu din Portul Constanța, mai ales în contextul creșterii dramatice a volumului de mărfuri din 2022 și 2023, ca urmare a războiului din Ucraina. În timp ce cozile de TIR-uri au generat blocaje și nervozitate, parcarea ar fi putut oferi o soluție pentru ca șoferii să aibă un loc de odihnă și să aștepte finalizarea formalităților, explică ancheta. Investiția, estimată la 10 milioane de euro și finanțată din fonduri europene, necesită exproprierea a șapte hectare de teren, iar sursele citate de jurnaliști sugerează că această expropriere este principala miză din spatele schimbării terenurilor.

Ads