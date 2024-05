93 de milioane de euro pentru un nou parc eolian în România. Unde va fi dezvoltată investiția israeliană

Parcul eolian Urleasca din județul Brăila este așteptat să genereze 277 GWh pe an de energie regenerabilă și să economisească aproximativ 115.000 de tone de emisii de dioxid de carbon FOTO Pixabay

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat acordarea unui împrumut de peste 46 de milioane de euro către BIG Mega Renewable Energy, ca parte a unui pachet de finanțare de 93 de milioane de euro, pentru construirea și operarea unui parc eolian onshore de 102 MW în Romania.

Parcul eolian Urleasca din județul Brăila este așteptat să genereze 277 GWh pe an de energie regenerabilă și să economisească aproximativ 115.000 de tone de emisii de dioxid de carbon anual, potrivit unui comunicat al BERD, citat de Profit.ro.

Proiectul promite să contribuie la eforturile de decarbonizare ale României și la protejarea securității energetice a țării în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. „Sprijinim primul proiect de energie regenerabilă al BIG MEGA Renewable Energy din regiunea BERD. Se așteaptă ca parcul eolian să beneficieze de contracte bilaterale cu negociere directă de cumpărare a energiei și să stimuleze creșterea capacității de energie regenerabilă a României, care urmează să crească cu alți 11,9 GW în următorii ani", a declarat Grzegorz Zielinski, directorul BERD Energy Europe, potrivit comunicatului oficial.

Investiția are șanse să consolideze angajamentele asumate de România față de UE în planul Fit for 55 și REPowerEU de a crește producția de surse regenerabile până în 2030. În 2023, România s-a angajat să crească ponderea surselor regenerabile în consumul total de energie de la 24,3% în 2019 la un nivel mai ambițios de 36,2% până în 2030, prin suplimentarea cu 11,9 GW a capacitații de producție regenerabilă, arată Profit.ro.

Urleasca Wind Farm SRL, o companie românească, este în cele din urmă co-deținută în mod egal de BIG Shopping Centers ltd și MEGA OR ltd, două companii israeliene care dețin și dezvoltă centre comerciale și sunt listate la Bursa de Valori din Tel Aviv. BERD, lider în finanțarea schimbărilor climatice, a investit până în prezent aproape 11 miliarde de euro în 524 de proiecte în România.

