Avertisment OCDE: Companiile private și-au redus puternic investițiile în economiile țărilor dezvoltate

Avansul economic în țările dezvoltate nu va mai putea fi susținut dacă investițiile companiilor private în economie nu revin la nivelul de dinaintea pandemiei de Covid-19, avertizează OCDE.

Climatul investițional al companiilor a fost puternic afectat de gradul ridicat de incertitudine al ultimilor ani, marcați de numeroase crize succesive.

La aceasta se adaugă presiunile acționarilor, care forțează companiile să aloce cote tot mai mari din profit către dividende, în dauna reinvestirii profitului în economie.

Incertitudine politică omniprezentă

Astfel, investițiile medii în rândul țărilor analizate sunt cu 20% sub nivelurile care s-ar fi înregistrat dacă tendințele pre-criză ar fi continuat și rămân cu 6,7% sub tendințele dinainte de Covid, arată o cercetare a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE publicată de FT și analizată de Risco.ro.

Dintre cele 34 de economii avansate analizate, doar două — Israel și Portugalia — au depășit anul trecut tendințele de investiții nete din perioada de dinaintea crizei financiare. Doar șase țări, inclusiv Canada, Italia și Australia, sunt peste nivelurile de investiții dinainte de pandemie.

Deși FMI și-a revizuit recent în sus prognoza privind creșterea economică globală, prognoza de 3% creștere pentru acest an indică în continuare o încetinire față de nivelul de 3,3% din 2024 și de media de 3,7% din perioada pre-pandemie.

Deși mai mulți factori contribuie la acest fenomen, o cauză-cheie este ”incertitudinea de politică, omniprezentă”, a avertizat Álvaro Pereira, economist-șef interimar al OCDE.

Climatul de investiții, afectat de șocurile multiple

Șocurile repetate din ultimii ani au afectat puternic climatul investițional al companiilor, care se feresc acum să investească în proiecte pe termen lung.

Iar implementarea haotică a tarifelor comerciale de către Trump reprezintă un nou motiv pentru care firmele ezită să ia decizii de investiții majore, potrivit OCDE, care a adăugat că investițiile de business au scăzut în toate marile industrii.

”Incertitudinea a fost extrem de prezentă de la criza financiară încoace, iar între timp am avut parte de multe crize majore,” a declarat Pereira.

”Mai devreme sau mai târziu, dacă nu vom avea mai multe investiții, nu vom putea susține creșterea economică — este absolut esențial.”, trage economistul-șef al OCDE semnalul de alarmă.

Tensiune între randamentele pentru acționari și investiții

Deși investițiile în sectorul digital și bazat pe cunoaștere au înregistrat o creștere puternică, aceasta nu a reușit să compenseze impactul provocat de nivelurile scăzute ale investițiilor în active fizice, prin urmare investițiile nete de afaceri au scăzut continuu ca pondere în economie.

Dacă nivelurile ridicate de incertitudine se mențin, investițiile reale ar putea fi reduse cu 1,4 puncte procentuale până la sfârșitul anului viitor, arată OCDE.

În schimb, companiile din mai multe țări au crescut plățile către acționari, comparativ cu tendințele din perioada pre-criză.

