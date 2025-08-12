Investiție majoră în sportul din România: ”De aproape 10 ani stă în conservare”

Autor: Teodor Serban
Marti, 12 August 2025, ora 14:29
Patinoarul va fi refăcut FOTO Facebook Concelex

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a declarat, marţi, la GSP Live, că au început deja lucrările la noul patinoar „Mihai Flamaropol”.

„Săptămâna trecută am dat drumul la lucrările de la faimosul Flamaropol, un patinoar care din 2016, de aproape 10 ani, stă închis, în conservare şi acum am intrat cu echipele în şantier cu promisiunea că la anul pe vremea aceasta el va fi gata, va fi redat populaţiei. E o investiţie foarte mare de peste 175 milioane de lei, din care o parte a fost de acord primăria sectorului 2 să o asume.

Mai avem un patinoar, Berceni Arena, dar nu se compară cu patinoarul acesta. Berceni Arena are 700 de locuri, Flamaropol 3.800, plus că o să mai avem un bazin semiolimpic, avem sală de baschet, avem sală de sport, deci vorbim despre un centru multifuncţional de sport într-o zonă bine definită în Bucureşti.

”Flamaropolul trebuie redat înapoi bucureştenilor”, a declarat Bujduveanu, la GSP Live.

Edilul a explicat motivul pentru care lucrările au fost oprite. „Constructorul a oprit lucrările, a fost o neconcordanţă în proiect. Ulterior, când constructorul nu şi-a mai asumat continuarea lucrărilor, Primăria a rămas cu o construcţie pe jumătate, care a trebuit expertizată.

Au apărut diferenţe între proiect şi construcţia realizată. Dar suntem optimişti pentru că la anul pe vremea aceasta spre toamnă putem să deschidem Flamaropolul, un deziderat al bucureştinilor de peste 10 ani de zile”, a explicat Bujduveanu.

Stelian Bujduveanu a adăugat că se explorează anumite tehnici prin care să se acopere gheaţa pentru ca arena să poată găzdui şi alte evenimente. Explorăm anumite tehnici prin care să acoperim gheaţa ca să putem face şi alte evenimente pe acea arenă în momentul în care nu este sezon şi nu o poţi ţine la temperatură. Vorbim despre o sală polivalentă, care să asigure şi alte evenimente, cum ar fi handbal, volei etc. Nu cred că putem face competiţii foarte mari, dar e o tehnică pe care o studiem acum, prin care se pune peste suprafaţa de gheaţă o substanţă specială, panouri speciale care asigură desfăşurarea de alte activităţi”, a adăugat Stelian Bujduveanu.

