Criza economică îi sperie chiar și pe cei care au reușit să pună bani deoparte. Nu vorbim despre cei cu bani mulți, ci despre cei sume care să le asigure câteva luni, probabil un an de confort financiar în cazul în care ar rămâne fără veniturile din prezent sau acestea s-ar diminua mult.

Inflația le micșorează valoarea economiilor, iar tot mai mulți experți sunt de părere că acești bani trebuiesc investiți, ”învățați să facă alți bani”.

De la metale și pietre prețioase și valută până la criptomonede sau acțiuni, sfaturile despre investiții curg pe toate canalele de comunicare. Însă cine garantează că oamenii nu vor rămâne fără economii. Sunt doar sfaturi, așa afirmă și specialiștii dar cum pot cei care au pus cu greu bani deoparte să rămână cu economiile intacte sau măcar să nu fie afectate prea mult de criza ce urmează să lovească în plin, după estimările economiștilor.

De ce să nu ținem banii ”la saltea”

Speriați de problemele financiare mulți oameni se gândesc că banii vor fi în siguranță dacă îi țin acasă ”la saltea”, adică în seifuri sau în locuri bine ascunse.

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cel care a stârnit un val de comentarii după ce a lansat pe pagina sa de Facebook îndemnul ca românii să se îndrepte spre dolar dacă vor să păstreze economiile, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com ce soluții ar mai fi ca oamenii cu economii de câteva mii sau zeci de mii de euro să și le țină în siguranță.

”Salteaua este cea mai rea variantă în această perioadă”, a spus Claudiu Năsui. ”Doar dacă anticipează cineva că vine un război, o revoluție sau alte catastrofe și găsește închisă banca, atunci ar putea fi o soluția să țină banii în casă. Altfel sistemul bancar român pare destul de solid. Acum depinde și de sumă dar și acel 1-2-3% cât mai iei dobândă tot e ceva. Nu-ți acoperă inflația, dar ajută”, a mai spus fostul ministru.

De ce e mai bine să ai bani lichizi dacă vine criza

Năsui este de părere că, ”dacă anticipezi că vine o criză, e o chestie de bun simț să te abții să investești”.

”Vedem la televizor tot felul de specialiști care recomandă diferite lucruri și care în procent de 99% vor duce oamenii ”în gard”

Eu anticipez că vine o criză, și nu din cauza PNL-PSD, nici măcar din cauza Europei, ci din cauza a ce se întâmplă acum în SUA. Dacă ai criză, este important să stai ”pe bani”, pe cash. Iar alegerea mea personală este către dolar, nu către leu sau euro” a spus el.

Și-a întărit afirmațiile explicând că ”euro are o problemă fundamentală și anume Italia este mega-îndatorată și orice creștere de dobândă pe zona euro o va împinge către dificultăți, iar de acolo totul devine ”un joc de domino”. Nici măcar nu trebuie să nu plătească. Adică Italia poate să-și plătească în continuare datoriile dar din simplul fapt că dobânda crește, crește riscul de țară pentru că există această incertitudine față de ei că sunt supra-îndatorați va însemna o pierdere mare în rândul băncilor care au expunere la Italia”, a spus Claudiu Năsui.

Cu alte cuvinte, dacă o bancă din România, de exemplu, are datorie la o bancă din Italia, iar acolo cresc dobânzile, valoarea datoriei băncii din România este mai mică, ia mai puțini bani pe aceasta în cazul în care vrea să o vândă altei entități. De aici începe un domino. Băncile nu mai au bani, trebuie să provizioneze, oamenii nu au din ce plăti și începe partea aceasta de criză. Vor fi valuri de falimente. Ei, în acest moment este bine să fii pe cash, iar eu anticipez că este mai bine să fii pe dolari pentru că pare că vor eșua mai puțin.

Cursul euro, ținut în frâu de BNR?

”Mai este un lucru important. Dacă vă uitați la acțiunile Băncii Naționale (BNR) o să vedeți că Isărescu a încercat să țină tot timpul în frâu cursul leu-euro. Au mai scăzut rezerva, nu foarte mult, dar suficient cât să țină cursul sau dacă e să crească, această creștere să nu fie bruscă. Nu au spus așa ceva, dar este clar că au intervenit în piață ca să țină moneda națională cât de cât în paritatea de 5 lei cu euro sau dacă va fi să crească, acest lucru să se întâmple lin. Și nu critic această acțiune este foarte bine că se încearcă menținerea cursului euro.

Dar dacă dobânda la euro este jos pentru că o ține Banca Centrală Europeană jos, înseamnă că vom eșua și noi odată cu zona Euro. Cu atât mai mult este mai bună o altă monedă.

Eu nu zic doar dolar. Poate să fie și CHF, pot să fie mai multe, Dar dolarul este o monedă de referință, este mai ușor de economisit”, a explicat fostul ministru al Economiei.

Ce pot să facă cei care au acum economiile în euro? ”Să-și diversifice portofoliul”, este de părere Năsui.

”Să nu-și țină toți banii în aceeași monedă. Este un sfat prudent. Până la urmă este un pariu antreprenorial, iar pariul acesta depinde de ce va face Banca Centrală Europeană. Deocamdată țin dobânzile la zero. Christine Lagarde, președinta BCE a spus la un moment dat că ar vrea să le crească, dar s-au opus mulți arătând spre Italia care are probleme, iar Italia are o economie foarte mare, o depășește pe cea a Rusiei, la PIB.

Atunci îi va fi greu să crească dobânda. Dacă nu o va crește, devalorizează euro, acesta este un motiv mai bun să stai pe dolari”, a mai comentat specialistul.

Cât de viabile sunt investițiile pe bursă

Tot mai mulți români se îndreaptă către bursă. Acțiunile pot fi o opțiune de investiții însă nici acestea nu sunt lipsite de riscuri.

”În principiul atunci când începe criza, acțiunile care istoric cresc sunt cele din industriile mai mature: agricultură, industrie grea, utilități, health care. Acolo măcar știi ce ai. Când este criză este incertitudine mare. Nu se știe dacă softul pe care îl produce nu știu ce firmă va avea succesul scontat. Nu mai știi dacă nu știu ce proiect de investiție high-tech va funcționa. Când alegi să investești în ceva o faci pentru că are valoare sau perspectivă. Mai degrabă alegeți pe cele care au deja valoare”, a mai explicat Claudiu Năsui.

”Nu pot să dau sfaturi universal valabile. Recomandarea mea este una macro, iar din acest punct de vedere, lucrurile vor merge în această direcție”, a mai precizat economistul.

Cât de riscant este să investești în imobiliare?

”Acum nu spun că dacă ai posibilitatea să achiziționezi un apartament care îți place, să nu o faci. Chiar dacă îi scade valoarea în doi ani. Sau dacă ai o sursă de venit stabilă, ești pensionar special, ai 20.000 lunar orice s-ar întâmpla. Îți permiți să-ți faci achiziții”, a mai spus Năsui.

”Jumătate în euro, jumătate în dolari”

Expertul este de părere că, ”dacă este cineva care are 5.000 sau 10.000 de euro, economisiți, nu strică cu absolut nimic să își țină măcar jumătate din bani în dolari sau în alte monede.

Indicatorii la care trebuie să ne uităm sunt: cel mai important este dobânda din SUA, apoi dobânda din Europa, apoi dobânda de la noi. Și te mai uiți la ce scrie presa, despre ce le pasă oamenilor, În Europa nu este această preocupare față de inflație la fel de mult ca în SUA. În Europa pare că Banca Centrală și publicul nu văd acest lucru ca pe niște probleme existențiale. Atunci nici Banca Centrală nu va combate această problemă la fel de asiduu. În SUA, Rezerva federală, Banca Centrală, clasa politică, publicul, toată lumea pare calată pe această problemă.

Deci când vă puneți economiile în ceva, este un pariu pe viitor. Cei care au mulți euro și îi schimbă în dolari au de pierdut. Pierd un spread. E un pariu pe care îl faci că o să-l recuperezi când fluctuează cursul”.

Conform cursului BNR de luni, 18 iulie, actualizat la ora 13.00, 1 euro valora 4.9390 de lei iar un dolar american 4.8651 de lei.